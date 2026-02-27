Red de carga de vehículos eléctricos de China continúa expandiéndose rápidamente 

BEIJING, La red de carga de vehículos eléctricos de China continuó expandiéndose rápidamente en enero de 2026, llegando al final de ese mes a un total de 20,7 millones de puestos de carga, según datos publicados hoy viernes por la Administración Nacional de Energía.

Datos de la Administración Nacional de Energía de China revelan que la infraestructura de carga para vehículos eléctricos creció 49,6 % interanual hasta enero de 2026, en línea con el fuerte aumento de producción y ventas reportado por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

Foto: Internet-Xinhua

Esta cifra representa un aumento del 49,6 por ciento con respecto a un año atrás. De estos, alrededor de 4,8 millones eran instalaciones de carga públicas, mientras que 15,9 millones eran privadas, materializando aumentos interanuales del 31,2 y el 56,1 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la misma fuente.

La potencia nominal combinada de las instalaciones de carga públicas para vehículos eléctricos alcanzó los 226 millones de kilovatios al último día de enero, o aproximadamente 47,01 kilovatios como promedio por cada una, detalló la entidad.

La expansión de la red de carga del país obedece a la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, como alternativa ecológica, entre los consumidores chinos en los últimos años.

En 2025, los vehículos de nuevas energías experimentaron un crecimiento acelerado en el país, con una producción y ventas totales de 16,626 y 16,49 millones de unidades, respectivamente, lo que representa incrementos interanuales respectivos del 29 y el 28,2 por ciento, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

En octubre de 2025, el país presentó un plan de acción trienal para mejorar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de establecer una red nacional de 28 millones de instalaciones de carga, con lo que la capacidad de carga pública superará los 300 millones de kilovatios para el final de 2027.

Confirmado.net – Xinhua