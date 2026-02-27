Asamblea aprueba Ley urgente de minería y energía que permite a privados extraer recursos para construcción en Galápagos

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, aunque debió dividir la votación para excluir el artículo 29. La decisión se produjo luego de que legisladores amazónicos —expulsados de Pachakutik— condicionaran su apoyo a la eliminación de ese apartado relacionado con regalías del sector eléctrico.

Los asambleístas de Napo, Pastaza y Morona Santiago objetaron el artículo 29 por establecer cambios en la distribución de regalías cuando la generación eléctrica se produzca en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. El texto señalaba que el 12 % de utilidades financiaría el Fondo Común Amazónico, conforme a la ley vigente, lo que generó preocupación por una posible reducción de recursos.

A última hora y sin mayor debate, la Asamblea incluyó en la reforma minera y energética, enviada por el Ejecutivo y aprobada hace pocos minutos, una disposición que autoriza permisos para la extracción de materiales de construcción en zonas de aprovechamiento sustentable y fuera del Parque Nacional Galápagos.

La disposición no formaba parte del proyecto original que envió el Gobierno, denominado Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, sino que fue incorporada en el informe para segundo debate del proyecto.

La medida supone un cambio frente a la legislación vigente, ya que la Ley de Minería establece actualmente que estos permisos se otorgan únicamente para obras a cargo de los gobiernos seccionales.

Entre los principales cambios, la norma establece regalías de entre el 3 % y 8 % sobre ventas mineras, destina el 60 % de esos recursos a los GAD para inversión social y fija nuevas reglas para concesiones eléctricas de hasta 40 años en casos de emergencia o déficit. Además, introduce figuras como los clústeres mineros integrales y el Distrito Autónomo Energético, permite mecanismos financieros para atraer inversión internacional y mantiene la exigencia de licencia ambiental, según aclararon legisladores oficialistas durante la sesión.

Con información de Informa Ecuador