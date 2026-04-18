China impulsará desarrollo de alta calidad de cooperación integral con Turkmenistán

ASJABAD, El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, dijo hoy jueves en Asjabad, que China está dispuesta a trabajar con Turkmenistán para aprovechar plenamente el papel del Comité de Cooperación China-Turkmenistán y, siguiendo el gran plan trazado por los líderes de ambos países, promover el desarrollo de alta calidad de su cooperación integral.

(231128) — ASHGABAT, 28 noviembre, 2023 (Xinhua) — Imagen del 26 de noviembre de 2023 del monumento a la independencia, en Ashgabat, capital de Turkmenistán. (Xinhua/Cao Yang) (jg) (ra) (vf)

Ding, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo los comentarios en conversaciones con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov.

También copresidieron la séptima reunión del Comité de Cooperación China-Turkmenistán. Ding dijo que China y Turkmenistán son socios estratégicos integrales con gran confianza mutua, y destacó que los dos países han logrado nuevos avances en la cooperación en gas natural, han mantenido una constante cooperación económica y comercial, han reforzado la conectividad, han profundizado los intercambios entre pueblos, y han logrado notables avances en varios ámbitos.

Ding indicó que China trabajará con Turkmenistán para fortalecer la guía política de alto nivel, ampliar la coordinación y la planificación, y traducir el importante consenso de sus líderes en resultados concretos.

Además, instó a las dos partes a acelerar las sinergias entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la estrategia de Reactivación de la Gran Ruta de la Seda de Turkmenistán, a ampliar la cooperación en gas natural, a optimizar las estructuras comerciales bilaterales, y fomentar nuevos motores de crecimiento de la cooperación.

Las dos partes también deben reforzar el apoyo mutuo, abordar debidamente los riesgos y los desafíos, y trabajar juntas para salvar mejor su seguridad y su desarrollo, así como la paz y la estabilidad regional, añadió.

Por su parte, Meredov dijo que bajo la guía de los líderes de los dos países, Turkmenistán y China han profundizado y ampliado continuamente su asociación estratégica integral, lo que ha elevado las relaciones bilaterales a niveles históricos.

Meredov dijo que Turkmenistán está listo para trabajar con China para consolidar la amistad tradicional, implementar plenamente los importantes consensos alcanzados por los líderes de los dos países, considerar la cooperación en gas natural como una prioridad estratégica y emblemática, aumentar la práctica de la cooperación en inteligencia artificial, transporte y agricultura moderna, entre otros ámbitos, y promover el desarrollo sostenido de las relaciones bilaterales.

Con información de Xinhua