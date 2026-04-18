Estas son las parroquias de Quito que concentran comercio y marcan el crecimiento urbano

Un estudio revela cómo el mercado está redefiniendo los nuevos polos de desarrollo en la capital

El crecimiento urbano de Quito ya no responde únicamente a la planificación tradicional. Hoy, el comercio, los servicios y la inversión privada están moldeando una ciudad cada vez más policéntrica.

Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Ciudad (IIC) identifica las parroquias con mayor dinamismo económico, alta densidad comercial y potencial de crecimiento, revelando una transformación silenciosa en la estructura urbana del Distrito Metropolitano.

Iñaquito: el corazón comercial del norte de Quito

Entre todas las parroquias, Iñaquito destaca como uno de los principales polos económicos de la ciudad.

En esta zona convergen puntos estratégicos como:

Centro Comercial IñaquitoQuicentro Norte

Plataforma Gubernamental Norte

Estadio Olímpico Atahualpa

Parque La Carolina

Además, concentra entidades financieras, servicios y proyectos inmobiliarios de alta gama, lo que ha elevado su plusvalía y consolidado su perfil como zona estratégica.

Las parroquias con mayor dinamismo económico

El análisis municipal identificó varias parroquias con características clave: diversidad urbana, alta escolaridad y fuerte actividad comercial.Entre las más destacadas están:

Belisario Quevedo

Mariscal Sucre

Itchimbía

San Juan

Rumipamba

Tumbaco

Conocoto

Cumbayá

Calderón

Centro Histórico de Quito

Comité del Pueblo

Estas zonas forman una red de polos urbanos distribuidos entre el norte, centro, sur y los valles, con acceso cercano a bienes y servicios.

Inversión inmobiliaria impulsa la transformación

El auge de sectores como Iñaquito también se refleja en nuevas inversiones.

Proyectos inmobiliarios con diseños modernos, seguridad y cercanía a servicios están redefiniendo el paisaje urbano.

Por ejemplo, desarrollos recientes contemplan edificios de hasta 14 pisos, con más de 100 unidades residenciales y millones de dólares en inversión, apostando por zonas bien conectadas y con alta demanda.

Quito se transforma en una ciudad policéntrica

Para expertos en urbanismo, como Jacobo Herdoiza, el crecimiento actual evidencia un cambio estructural.

La capital está dejando atrás el modelo concentrado en un solo centro para evolucionar hacia múltiples núcleos urbanos que integran vivienda, trabajo, comercio y entretenimiento.

Este fenómeno se explica por factores como:

Menores costos de suelo en nuevas zonas

Mejor accesibilidad vial

Expansión de infraestructura

El rol clave del transporte en el desarrollo

La expansión urbana también está vinculada al transporte.

Proyectos como el Metro de Quito han impulsado nuevas centralidades, especialmente en el sur.

Parroquias como Quitumbe, La Magdalena y San Bartolo comienzan a consolidarse como zonas de crecimiento gracias a su conectividad.

En los valles, vías como la Ruta Viva y la Interoceánica han fortalecido sectores como Cumbayá y Tumbaco, reduciendo su dependencia del hipercentro financiero.

¿Planificación o mercado? El debate urbano

Uno de los hallazgos clave del estudio es que estas dinámicas están siendo impulsadas principalmente por el mercado, más que por la planificación pública.

Sin embargo, los expertos coinciden en que el reto no es frenar este crecimiento, sino acompañarlo con políticas públicas que:

Mejoren la infraestructura

Fortalezcan el transporte

Integren los distintos polos urbanos

El objetivo: una ciudad conectada, eficiente y con oportunidades distribuidas.

Con información de El Universo