El FMI y el BM reanudan sus relaciones con Venezuela

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron este jueves (16.04.2026) la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez .

El FMI anunció este jueves en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

Relaciones Venezuela-EE.UU.

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos «debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno».

Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición parecía ilegítima, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocida por decenas de países alrededor del mundo.

De igual forma, el Grupo del Banco Mundial anunció una reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extenderá desde 2019.

Con información de DW