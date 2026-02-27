China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán «lo antes posible» por las tensiones en la región

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «lo antes posible» ante el aumento de las tensiones, en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región y las reiteradas amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán.

El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente «a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa», antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán «la asistencia necesaria» a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

El presidente estadounidense ha puesto sobre la mesa un posible «ataque limitado» a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones –que el jueves tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán–, mientras que Teherán ha resaltado que una acción de este tipo sería «un acto de agresión» que derivaría en una respuesta militar «decisiva» por parte de sus fuerzas.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

