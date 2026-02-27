“Respondo a la voluntad del Azuay” dice legislador alterno Paco Cepeda tras expulsión de ADN

El legislador alterno de Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Paco Mateo Cepeda, defendió su decisión de abstenerse en la votación del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

Tras ser expulsado de la bancada oficialista, Cepeda respondió públicamente y reafirmó su compromiso con la provincia del Azuay y con lo que calificó como la “voluntad soberana del pueblo azuayo”.

Según el legislador, su actuación responde al deber de escuchar y defender las decisiones democráticas de la ciudadanía. Aseguró que continuará trabajando por las comunidades, la protección del agua y el futuro de las familias de la provincia.

El asambleísta también aclaró que su postura no obedece a cálculos políticos ni a negociaciones, sino al respeto de la voluntad popular, en medio del debate nacional sobre el proyecto relacionado con los sectores estratégicos de minería y energía.

Por su parte, la bancada legislativa del Movimiento Acción Democrática Nacional anunció la expulsión inmediata del asambleísta alterno Paco Mateo Cepeda Solís tras la votación.

En un comunicado, el bloque político argumentó que la actuación del legislador azuayo fue “incompatible con sus principios, línea política y la confianza depositada por el país”, por lo que además exigió su renuncia a la organización.

La agrupación señaló que Cepeda, alterno de la asambleísta Camila León, no volverá a principalizarse bajo ninguna circunstancia y advirtió que no tolerará conductas que considere desleales al mandato recibido. En el documento, la bancada enfatizó que “la coherencia, la disciplina y la integridad no son negociables”.

Con información de Informa Ecuador