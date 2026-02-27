Colombia desmantela laboratorio de explosivos ligado al ELN

El depósito ubicado en Bogotá tenía potencial de «acciones terroristas» del grupo armado durante los próximos comicios.

Las autoridades de Colombia allanaron el miércoles (25.02.2026) un depósito del grupo armado ELN en Bogotá destinado a fabricar explosivos con potencial para generar «acciones terroristas» en las elecciones de este año, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

«Estos artefactos podrían llegar a ser destinados a terroristas durante la jornada electoral», dijo el miércoles el ministro en la red social X, en una publicación en la que incluía fotografías de morteros y municiones incautadas.

Las autoridades capturaron a dos personas durante el allanamiento en el sur de Bogotá, en el que participaron grupos de élite que rompieron la puerta metálica de una casa donde se encontraba el depósito.

El operativo fue realizado por el ejército y la policía, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, agregó el ministro, que señala un «plan» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para intentar contra las elecciones.

El depósito tenía capacidad para fabricar cerca de 70 artefactos explosivos improvisados, dijo Sánchez.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el ente estatal que vela por los derechos humanos en Colombia, el ELN es una «fuente de amenaza» contra las elecciones, especialmente en zonas rurales con escasa presencia del Estado.

El grupo armado anunció esta semana un cese al fuego unilateral para las parlamentarias y presidenciales, marcados por la presión violenta de los grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del senador y aspirante presidencial derechista Miguel Uribe, entre otras agresiones contra políticos.

Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo y las presidenciales, el 31 de mayo.

El hallazgo se produce a diez días de los comicios y se suma a las advertencias de riesgos para el proceso electoral, luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) incluirá a Bogotá entre los territorios en «riesgo extremo» por la coincidencia de eventos de fraude y de violencia.

