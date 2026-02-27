Urgente!

February 27, 2026

China registra 1,13 millones de nuevas empresas en industrias emergentes y futuras en 2025

BEIJING, China ha registrado un fuerte impulso de crecimiento en ocho industrias emergentes y en nueve industrias futuras, con aproximadamente 1,13 millones de compañías establecidas en estos sectores en 2025, lo que representa un aumento interanual del 9,9 por ciento, según datos oficiales publicados hoy jueves.

Algunos de los campos de vanguardia involucrados, como los robots humanoides, la aviación civil y la inteligencia artificial generativa, experimentaron un crecimiento notable, de acuerdo con la Administración Estatal de Regulación del Mercado.

China registró casi 25,75 millones de nuevas entidades de mercado el año pasado, incluidas 9,5 millones de empresas y 16,19 millones de negocios autónomos, indicó la administración.

Los sectores relacionados con el consumo también mostraron perspectivas prometedoras. El número de entidades dedicadas a la fabricación de equipos de consumo inteligentes alcanzó en 2025, aproximadamente, la cifra de 78.000, con alrededor de 5.000 de las mismas recién establecidas.

El sector de cultura y turismo agregó 3,3 millones de nuevas empresas, lo que supone un aumento del 12,2 por ciento interanual, mientras que los sectores relacionados con la economía plateada experimentaron la adición de aproximadamente 68.000 empresas, registrando un incremento del 17,1 por ciento en comparación con el año anterior.

Las autoridades de regulación del mercado comenzarán refinando los mecanismos de acceso y salida del mercado, fomentando un entorno competitivo justo y optimizando los servicios gubernamentales para las empresas, estimulando así aún más la vitalidad de todo tipo de entidades del mercado.

