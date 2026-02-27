‘Su trabajo es muy importante’, destacan sobre Eduardo Moscoso, técnico de la selección femenina de Ecuador, clasificada al Mundial Sub-20

Le preguntamos a Gustavo Pineda, DT de Dragonas IDV, y a Belén Quinatoa, periodista especializada en fútbol femenino, sobre la Tri sub-20 y su histórico logro.

Este 2026 marca un hito histórico para el fútbol femenino ecuatoriano: por primera vez en la historia, una selección femenina sub-20 se clasificó a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 en Polonia.

El logro se consolidó tras una destacada participación en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, en el que las tricolores consiguieron el boleto a la cita mundialista. El equipo fue dirigido por Eduardo Moscoso, técnico con larga trayectoria en procesos juveniles femeninos, quien ha guiado a varias generaciones de futbolistas y ha participado en siete mundiales desde las categorías formativas hasta este histórico momento.

Para obtener un análisis más enriquecedor sobre este logro, hablamos con Gustavo Pineda, director técnico de Dragonas IDV, y con Belén Quinatoa, periodista deportiva especializada en fútbol femenino y CEO de Fútbol Femenino+.

Gustavo Pineda, director técnico de Dragonas IDV, destacó el desarrollo de sus jugadoras y su aporte al crecimiento del equipo nacional. “Han tenido un crecimiento muy importante, no solamente con el club propio sino en todo el contexto de la Superliga Femenina”, explicó. Agregó que este proceso permite consolidar el rendimiento de las jugadoras tanto a nivel de selección como en su etapa juvenil. Cabe destacar que varias futbolistas de Dragonas IDV forman parte de la selección sub-20 que clasificó al Mundial de Polonia 2026.

Respecto al impacto general de la clasificación, agregó “que es muy positivo, a medida que van avanzando los procesos se van viendo los resultados. Al final siempre se siembra una semilla, pero hoy ya estamos en el momento de cosecha y eso es muy importante porque a nivel de fútbol femenino ecuatoriano se está creciendo y cada vez se están consiguiendo más grandes logros”.

Subrayó además que “el trabajo que viene haciendo el profesor Eduardo Moscoso es muy importante, porque tiene una consolidación del proceso que está muy pendiente de cada una de las chicas, independientemente de si están en el ámbito local o internacional”.

Por su parte, Quinatoa destacó que “este grupo vive un momento fabuloso y combina madurez y proyección; no es un grupo improvisado, viene trabajando desde procesos anteriores (sub-17, sub-20 y algunas convocadas a la selección mayor)”.

Sobre la experiencia de las jugadoras, añadió: “Jugadoras como Fiorella Pico, Mary Guerra, Maité Zambrano y Xiomara Alcívar ya tienen experiencia en mundiales a su corta edad. La mayoría tiene rodaje en la Superliga Femenina y son titulares en sus equipos, lo que eleva su nivel para competir a nivel nacional y sudamericano”.

“Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica han invertido en fútbol femenino con proyectos formativos, infraestructura y seguimiento integral, lo que fortalece a las jugadoras”, resaltó Quinatoa y proyectó un futuro prometedor donde “muchas podrían integrarse a equipos importantes en el exterior, en países como México, España, Argentina, Brasil, también en equipos grandes como Barcelona”.

La mirada de Gustavo y Belén evidencia que este logro no es casualidad: es el resultado de años de trabajo en clubes y selecciones, del crecimiento constante de las jugadoras y del apoyo institucional. La clasificación de la Tri Sub-20 al Mundial de Polonia 2026 no solo representa un logro deportivo, sino también un símbolo de desarrollo, constancia y esperanza para las nuevas generaciones. (D)

Confirmado.net – El Universo