A los 60 años los hombres comienzan a perder el cromosoma que determina el sexo masculino: la carencia se asocia con enfermedades cardiovasculares y cáncer

Nuevas técnicas genéticas han demostrado que la desaparición del cromosoma Y aumenta con la edad

La pérdida del cromosoma Y en los hombres es un fenómeno que llega frecuentemente con el envejecimiento. Por décadas se pensó que su ausencia no tenía consecuencias relevantes, ya que contiene pocos genes fuera de los relacionados con la determinación sexual.

Foto: Pixabay.

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que esta pérdida celular podría afectar la salud y reducir la esperanza de vida.

De acuerdo a Science Alert, nuevas técnicas genéticas han demostrado que la desaparición del cromosoma Y aumenta con la edad, de esta manera, se estima que al rededor del 40% de los hombres de 60 años presenta células sin este cromosoma, cifra que supera el 50% en los mayores de 90 años.

De esa manera, factores como el tabaquismo y la exposición a sustancias cancerígenas pueden acelerar este proceso.

La pérdida del cromosoma Y no ocurre en todas las células, sino que crea un mosaico de células normales y otras sin este material genético. Estas últimas pueden multiplicarse con mayor rapidez, lo que sugiere una ventaja de crecimiento que podría favorecer el desarrollo tumoral, por lo que el fenómeno es más común en tejidos con alta división celular.

Aunque el cromosoma Y es pequeño y contiene pocos genes, su desaparición se ha vinculado con enfermedades cardiovasculares, renales, neurodegenerativas y distintos tipos de cáncer. Incluso, estudios han mostrado mayor riesgo de infarto, Alzheimer y mortalidad por COVID-19 en hombres con alta pérdida del cromosoma Y, además de peor pronóstico en pacientes oncológicos.

Aún no está claro si la pérdida del cromosoma Y causa directamente estas enfermedades o si ambas condiciones comparten factores subyacentes. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren predisposición genética o inestabilidad genómica, mientras que experimentos con animales indican que la ausencia del cromosoma puede contribuir al deterioro cardíaco y otras patologías relacionadas con la edad.

Aunque el cromosoma Y alberga pocos genes, varios cumplen funciones reguladoras importantes y algunos actúan como supresores tumorales, por lo que su pérdida puede alterar la actividad genética, la respuesta inmunitaria y la función sanguínea y cardíaca. Con la secuenciación completa reciente de este cromosoma, los científicos esperan comprender mejor su papel en la salud masculina. (I)

Confirmado.net – El Universo