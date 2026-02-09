Población de grandes economías rechaza políticas de Trump

Un informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich alerta del peligro que las estrategias disruptivas de «hombres demoledores» como Donald Trump o Javier Milei representan para el orden internacional.

La mayoría de ciudadanos de grandes economías del planeta cree que las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump , no son buenas para el mundo, según un informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) publicado este lunes (9.02.2026).

El informe alerta de la destrucción del orden internacional por las estrategias disruptivas de «hombres demoledores» como el actual inquilino de la Casa Blanca y otros líderes y multimillonarios afines.

En el sondeo publicado de cara a la conferencia que se celebrará del 13 al 15 de febrero, queda reflejado que la amplia mayoría de ciudadanos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Brasil, China, la India, Sudáfrica e incluso EE.UU. UU., está en «fuerte desacuerdo» o «ligero desacuerdo» con las políticas de Trump.

Polarización en Estados Unidos y rechazo claro en Canadá

En EE.UU. UU. Asimismo, el 49 % de los encuestados cree que las políticas de su presidente no benefician al país, y el 50 % que tampoco son buenas para el mundo.

Entre sus socios, el rechazo es especialmente elevado en la vecina Canadá , amenazada constantemente con nuevos aranceles. El 71 % de los encuestados considera que las políticas de Trump no son buenas para su país y el 77 % que no lo son para el planeta.

Europa, tras la amenaza de Groenlandia

En Europa, que ha experimentado el giro de Trump hacia la alianza euroatlántica con una nueva estrategia de seguridad que critica al continente por su supuesto declive, el deseo anexionista del mandatario sobre Groenlandia y repetidas amenazas arancelarias, la opinión es generalmente negativa.

Fue en la última Conferencia de Seguridad cuando el vicepresidente estadounidense, JD Vance, adelantó el desprecio que iba a sufrir Europa bajo el segundo mandato de Trump, al afirmar que la principal amenaza para el continente no venía de Rusia ni de China, sino de la censura a la que eran sometidos partidos como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

En Alemania el rechazo a las políticas de Trump alcanza el 69% si se analiza su impacto en el país centroeuropeo y el 72% si se evalúa su huella a nivel mundial.

En Francia, el 63% cree que las políticas de Trump no benefician a los galos y el 60% que no son buenos para el planeta, mismo porcentaje este último que se registra en Italia.

Solo en el Reino Unido los porcentajes son algo más benévolos con Trump, con un 54 % y 53 % de rechazo, respectivamente.

El sur global y Asia, decepcionados

En muchos países del sur global, la perspectiva de que Trump rompiera con las tradiciones de la política exterior estadounidense fue recibida inicialmente con optimismo porque la sacudida del sistema internacional presentaba una serie de oportunidades, como el fin del trato preferencial hacia Europa por parte de EE.UU. UU.

Pero, en los últimos meses, muchos han tenido experiencias más sobrias, recalca el análisis.

Brasil y la India han sido objeto de algunas de las tasas arancelarias más altas de EE.UU. UU. en el mundo, y Sudáfrica y Brasil se han enfrentado a «una interferencia masiva» de Washington en su propia política democrática interna.

Aunque las políticas de Trump todavía se perciben de manera más favorable allí que en muchas sociedades occidentales, en Brasil el 53% opina que sus estrategias no son buenas para el país y el 50% que tampoco son beneficiosas para el planeta.

En la India el rechazo se sitúa en el 45 % y 44 %, respectivamente, y en China, en dos idénticos 46 %. En Sudáfrica es más elevado, del 59% y 55%.

Trump y Milei, «hombres demoledores»

El análisis recalca que Trump es solo el representante más destacado de un fenómeno más amplio en la política contemporánea, ya que «en todo el mundo, un número creciente de líderes ha alcanzado prominencia prometiendo derribar las instituciones existentes en lugar de reformarlas».

El informe cita como ejemplo al presidente argentino, Javier Milei , con su famosa motosierra, al multimillonario tecnológico Elon Musk , ya «numerosos políticos que llamaron abiertamente a la destrucción de burocracias, tribunales o acuerdos internacionales».

Esos «hombres demoledores», como los llama el documento, prosperan gracias a «la decepción generalizada con el statu quo y reclaman un mandato para rupturas radicales, tanto a nivel nacional como internacional».

El análisis advierte que «el ascenso de los ‘hombres demoledores’ en la política puede ser una de las tendencias más trascendentales del siglo XXI, llevando a las sociedades liberales democráticas hasta -o más allá- de su punto de quiebre».

Frente a estos actores disruptivos, recomienda «valentía política y pensamiento innovador», porque «los actores que defienden las normas y las instituciones internacionales deben ser tan audaces como los actores que buscan destruirlas”.

Confirmado.net – DW