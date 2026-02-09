Urgente!

Sheinbaum responde si México enviará más ayuda humanitaria a Cuba
February 9, 2026

Sheinbaum responde si México enviará más ayuda humanitaria a Cuba

  • febrero 9, 2026
La presidenta condenó las sanciones de EE.UU. que afectan a la población de la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que enviará más ayuda humanitaria a Cuba y condenó el bloqueo impuesto por EE.UU. al considerar que está agravando la crisis que padece la isla.

«No se puede ahorcar a aun pueblo así, de esa manera, es muy injusto», afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que fue cuestionada sobre la continuidad de la ayuda humanitaria que el Gobierno que ella encabeza comenzó a mandar a Cuba durante el fin de semana.

«Va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre ha sido solidario, nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que (EE.UU.) está imponiendo a cualquier país que envíe petróleo, de una manera muy injusta», señaló.

Sheinbaum explicó que México siempre ayudará a Cuba porque forma parte de un legado político de fraternidad y solidaridad de este país con todos los pueblos que lo necesiten. También precisó que los primeros cargamentos de ayuda humanitaria transportaban principalmente alimentos.

Además, lamentó los nuevos aranceles que EE.UU. le impuso a los países que le venden petróleo a Cuba, entre ellos México.

«Soluciones pacíficas»

«No están bien las sanciones que afectan al pueblo, puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de Cuba pero no debe afectarse a los pueblos nunca», dijo al recordar que su Gobierno continúa llevando a cabo las acciones dioplomáticas necesarias para reponer el envío de crudo a la isla porque no tienen combustible para hospitales y escuelas.

En resumen, agregó, la política de México en torno a Cuba se basa en respetar la autodeterminación de los pueblos, advertir que no se puede hacer sufrir al pueblo y manifestar su disposición a mediar en un diálogo entre EE.UU. y la isla para resolver la crisis. «Hay que buscar siempre soluciones pacíficas», expresó.

El domingo, México envió ayuda humanitaria a la población civil de Cuba a través de dos buques de la Armada de México que zarparon del puerto de Veracruz y que transportaron 814 toneladas de víveres y artículos.

«El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba (…) Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan», señaló el Gobierno en un comunicado.

Confirmado.net – RT

