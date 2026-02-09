Color Fest 2026: el festival gratuito programado por carnaval en Puerto López, conozca los horarios y artistas

El festival de música electrónica se realizará este 16 de febrero en el malecón Julio Izurieta y marca la mayor atracción turística del feriado.

Puerto López concentra su principal atractivo del carnaval en el Color Fest, un evento de música electrónica que se realizará este 16 de febrero, desde las 14:30, en el malecón Julio Izurieta.

La actividad será gratuita y reunirá a DJ Rabbit, Franz, Alexis Parrales, Los Extraditables y la animación de El Chavito.

El festival se consolida como el evento de mayor convocatoria del feriado en esa localidad.

El año pasado, el Color Fest generó la jornada con más visitantes en el cantón, según operadores turísticos locales, debido al flujo masivo de turistas atraídos por la música y la programación en la playa.

En ese contexto, el Municipio de Puerto López informó que respalda a la Asociación de Cabañas, organizadora del lanzamiento oficial de la Temporada Playera Vamos a la Playa Puerto López 2026. Este acto se realiza este sábado, 7 de febrero, con varias actividades durante el día.

La agenda incluye la preparación del cebiche más grande del cantón, con la participación de sectores comerciales, pesqueros, turísticos y emprendedores.

Puerto López cuenta con 110 establecimientos turísticos y recibe cada año un promedio de 219.000 visitantes. La oferta hotelera suma cerca de 2.500 camas, lo que permite atender la alta demanda durante feriados como carnaval.

El 80 % del cantón se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla, que alberga 10 kilómetros de playas, entre ellas Los Frailes, Playa Rosada, Salaite, Pueblo Nuevo, Río Seco y Machalilla. Solo cinco playas no cuentan con regulación del Ministerio del Ambiente ni del Ministerio de Turismo: Puerto López, Las Tunas, Ayampe, Río Chico y Machalilla.

Santi Guamaní, dirigente del gremio hotelero, señaló que el Color Fest representa el principal evento del carnaval.

Indicó que las reservas muestran una tendencia al alza y que el público que asiste es mayoritariamente joven, muchos de ellos organizan su viaje con anticipación.(I)

