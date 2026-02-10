China emite directriz laboral para empresas de plataforma destinada a proteger los derechos de los trabajadores 

BEIJING, El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, junto con otros seis departamentos de Gobierno, emitieron una directiva administrativa laboral para 16 grandes empresas de plataformas y de logística con el fin de salvar los derechos e intereses de los trabajadores en las nuevas formas de empleo.

La acción se enfoca en importantes actores del país en los sectores de comercio electrónico, entrega de alimentos, servicio de transporte por aplicación y logística, incluidos Meituan, Didi Chuxing y YTO Express.

Las autoridades han instalado a esas compañías a cumplir en su totalidad sus responsabilidades como compañeros, mejorar continuamente sus prácticas de gestión laboral y proteger válidamente los derechos e intereses legítimos de los trabajadores en las nuevas modalidades de empleo.

Para estabilizar y expandir más el empleo, el Gobierno chino ha prometido hacer más para proteger los derechos e intereses de las personas dedicadas a esas formas de empleo nuevas y flexibles.

Confirmado.net – Xinhua