Muere el músico español Rafael Amador, figura revolucionaria del flamenco

Fue uno de los miembros del famoso grupo de flamenco, ‘blues’ y ‘rock’ Pata Negra.

El guitarrista, compositor y cantor español Rafael Amador, exmiembro del conocido grupo Pata Negra, murió la noche de este domingo a la edad de 65 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (Andalucía, España), informó su familia a la agencia EFE.

El artista hispalense falleció «en manos de su hermano» Raimundo —otro miembro de la banda de flamenco, ‘blues’ y ‘rock’, activa entre los años 1978 y 1990— «y muchos seres queridos», indicaron las fuentes, sin detallar la causa de su muerte.

Junto con su hermano Raimundo y con Kiko Veneno, irrumpieron en el panorama del flamenco al mezclarlo con el rock y el blues, dando lugar a una propuesta musical adelantada a su tiempo y a un estilo propio que ellos mismos denominaron el arte de la ‘blueslería’. Esta cita será el escenario de un breve reencuentro de los miembros de ambos grupos.

Tras apartarse un tiempo de la música, Rafael Amador reapareció en colaboraciones con el grupo Navajita Plateá y apoyando a Nea Flamenco Experimental. En 2015 recibió un homenaje por parte de la escena sevillana en reconocimiento de su trayectoria musical.

En redes sociales, su hijo ha compartido su dolor a través de la cuenta personal del artista.

«Nos deja el maestro de maestros Rafael Amador Fernández, el Pata Negra. Papá mío, gracias por los bonitos consejos que me has dado, por todo. Siempre has estado para mí, siempre con tu nobleza y humildad. Te amo, viejito mío, siempre nos vas a cuidar desde el cielo. Hoy los ángeles cantan de alegría porque llega el maestro, el príncipe gitano, el Pata Negra, el que creó una fusión que siempre estará en mi corazón. Te amo, viejo mío», escribió.

Confirmado.net – RT