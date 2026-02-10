Urgente!

February 10, 2026

Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, y la programación del Barcelona SC vs. Emelec por la fecha 3: ‘Me parece espectacular’

  febrero 9, 2026
El titular de la Liga Pro consideró que es positivo jugar este tipo de partidos al inicio del certamen. 

La Liga Pro reveló la semana anterior el calendario de la Liga Ecuabet, que arrancará el próximo 20 de febrero.

No solo se anunciaron los partidos, sino también las fechas y los horarios de las tres primeras jornadas del certamen 2026.

El próximo 8 de marzo a las 17:00 en el estadio Banco Pichincha se realizará el primer Clásico del Astillero, entre Barcelona SC y Emelec, válido por la fecha 3 del campeonato.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, cree que es positivo que el tradicional duelo se realice en marzo próximo.

“Me parece espectacular, hemos visto ejemplos en Inglaterra, España y a veces se arranca así”, comentó.

“A nosotros nos agrada esto, porque en marzo conectamos a toda la gente, a la televisión, de entrada para que se enganche al partido más importante y después vendrán otros lindos partidos”, añadió Loor en declaraciones a la prensa. (D)

Confirmado.net – El Universo

