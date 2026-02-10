China exige a sus bancos limitar su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense por su volatilidad

El Gobierno chino ha instado a sus bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense debido a su volatilidad en los mercados, según ha adelantado en exclusiva ‘Bloomberg’ citando fuentes conocedoras del asunto.

Sin embargo, la agencia reguladora no ha puesto encima de la mesa un calendario ni una magnitud sobre el ajuste exigido a las entidades financieras. Además, esta directriz no aplica a los bonos que posee el propio Estado chino.

Las tenencias actuales de bonos por parte de inversores con sede en China se han reducido a la mitad, hasta los 682.600 millones de dólares (573.089 millones de euros), desde el máximo de 1,32 billones de dólares (1,108 billones de euros) alcanzado a finales de 2013. Esto equivale al nivel más bajo desde 2008.

Aun así, Bélgica, cuyas tenencias suelen incluir las cuentas de custodia chinas, ha cuadruplicado el valor de sus bonos en cartera desde finales de 2017 hasta los 481.000 millones de dólares (403.832 millones de euros). China es el tercer país del mundo con más bonos norteamericanos, por detrás de Japón y Reino Unido.

«Si China decidiera deshacerse de sus bonos del Tesoro con un programa de venta a gran escala, esto provocaría un aumento repentino de los rendimientos en Estados Unidos y en todo el mundo, lo que causaría una grave perturbación en la economía mundial», ha explicado la directora de investigación de XTB, Kathleen Brooks, en declaraciones recogidas por ‘Bloomberg’.

«El mercado de bonos considera que China no tomará esta medida y que, si reduce el volumen de sus tenencias de bonos del Tesoro, lo hará de forma lenta y gradual. Por eso los rendimientos se han mantenido estables en su mayor parte hasta ahora», ha añadido.

Con información de Europa Press