Caso «Goleada»: detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y lo trasladan a Quito

La madrugada de este martes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas. La acción forma parte del caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El burgomaestre fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

Detención y traslado del alcalde de Guayaquil

Según informó su abogado defensor, Ramiro García, Álvarez fue detenido junto a sus hermanos y otras personas, y posteriormente trasladado a la ciudad de Quito, donde enfrentará la audiencia de formulación de cargos.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este martes y contempló varias intervenciones simultáneas en distintos puntos de la provincia del Guayas.

🛑 #Atención | El alcalde de #Guayaquil, Aquiles Álvarez (@aquilesalvarez), está siendo trasladado a #Quito, aseguró su abogado, Ramiro García.

“No conocemos exactamente cuáles son los cargos. No se nos ha notificado absolutamente nada”, dijo.#LaRadioDeLasNoticias

Vía:… pic.twitter.com/TctZgQZW5t — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 10, 2026

El caso Goleada: 11 detenidos por lavado de activos

La Fiscalía detalló, a través de su cuenta oficial en X, que 11 personas fueron detenidas con fines investigativos en el marco del caso Goleada. Entre los aprehendidos constan Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde guayaquileño.

El Ministerio Público investiga una presunta estructura delictiva relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria, delitos tipificados dentro de la figura de delincuencia organizada.

Cuando la única autoridad en funciones que denuncia el poder real termina detenida de madrugada, el mensaje es claro, silencio o castigo. Mi solidaridad con @aquilesalvarez.

Esto es una cortina de humo para profundizar la captura de la Función Judicial y tapar los señalamientos… https://t.co/PICPXhTRFR — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) February 10, 2026



