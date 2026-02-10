Caso «Goleada»: detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y lo trasladan a Quito

La madrugada de este martes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas. La acción forma parte del caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El burgomaestre fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos.
Detención y traslado del alcalde de Guayaquil
Según informó su abogado defensor, Ramiro García, Álvarez fue detenido junto a sus hermanos y otras personas, y posteriormente trasladado a la ciudad de Quito, donde enfrentará la audiencia de formulación de cargos.
El operativo se desarrolló durante la madrugada de este martes y contempló varias intervenciones simultáneas en distintos puntos de la provincia del Guayas.
El caso Goleada: 11 detenidos por lavado de activos
La Fiscalía detalló, a través de su cuenta oficial en X, que 11 personas fueron detenidas con fines investigativos en el marco del caso Goleada. Entre los aprehendidos constan Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde guayaquileño.
El Ministerio Público investiga una presunta estructura delictiva relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria, delitos tipificados dentro de la figura de delincuencia organizada.
