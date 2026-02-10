Urgente!

Caso «Goleada»: detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y lo trasladan a Quito
China exige a sus bancos limitar su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense por su volatilidad
Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, y la programación del Barcelona SC vs. Emelec por la fecha 3: ‘Me parece espectacular’
Muere el músico español Rafael Amador, figura revolucionaria del flamenco
February 10, 2026

Caso «Goleada»: detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y lo trasladan a Quito

  • febrero 10, 2026
  • 0
  • 103
  • 2 Min Read

La madrugada de este martes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas. La acción forma parte del caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El burgomaestre fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

Detención y traslado del alcalde de Guayaquil

Según informó su abogado defensor, Ramiro García, Álvarez fue detenido junto a sus hermanos y otras personas, y posteriormente trasladado a la ciudad de Quito, donde enfrentará la audiencia de formulación de cargos.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este martes y contempló varias intervenciones simultáneas en distintos puntos de la provincia del Guayas.

El caso Goleada: 11 detenidos por lavado de activos

La Fiscalía detalló, a través de su cuenta oficial en X, que 11 personas fueron detenidas con fines investigativos en el marco del caso Goleada. Entre los aprehendidos constan Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde guayaquileño.

El Ministerio Público investiga una presunta estructura delictiva relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria, delitos tipificados dentro de la figura de delincuencia organizada.


La madrugada de este martes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas. La acción forma parte del caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. El burgomaestre fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos. FIN

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020