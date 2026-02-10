Urgente!

Fiscalía de Ecuador detiene a alcalde de Guayaquil por presunto lavado de activos
Presidente del Barcelona Sporting Club, detenido junto al alcalde de Guayaquil y otras nueve personas en caso Goleada

  • febrero 10, 2026
En su cuenta de la red social X, la Fiscalía informó que once personas fueron detenidas con fines de formulación de cargos. 

En los operativos realizados la madrugada de este martes, 10 de febrero del 2026, por la Fiscalía y la Policía Nacional, dentro del caso llamado Goleada, fueron detenidas once personas, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez.


Aquiles Alvarez es el alcalde de Guayaquil; Antonio es el presidente del Barcelona Sporting Club.
En su cuenta de la red social X, la Fiscalía informó que fueron detenidos con fines de formulación de cargos.


En el caso se investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Pero no se conocen más detalles al respecto. (I)

