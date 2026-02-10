Presidente del Barcelona Sporting Club, detenido junto al alcalde de Guayaquil y otras nueve personas en caso Goleada

En su cuenta de la red social X, la Fiscalía informó que once personas fueron detenidas con fines de formulación de cargos.

En los operativos realizados la madrugada de este martes, 10 de febrero del 2026, por la Fiscalía y la Policía Nacional, dentro del caso llamado Goleada, fueron detenidas once personas, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez.



Aquiles Alvarez es el alcalde de Guayaquil; Antonio es el presidente del Barcelona Sporting Club.

En el caso se investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Pero no se conocen más detalles al respecto. (I)

