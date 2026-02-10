Urgente!

Fiscalía de Ecuador detiene a alcalde de Guayaquil por presunto lavado de activos
Fiscalía de Ecuador detiene a alcalde de Guayaquil por presunto lavado de activos

QUITO, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador, fue detenido hoy martes en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada, con multas de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.

La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con multas de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas.

Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde. Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.

Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.

Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.

