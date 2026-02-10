Urgente!

China apoya a Tailandia en mantenimiento de estabilidad y desarrollo

BEIJING, Como vecino cercano y amistoso de Tailandia, China apoya al país en seguir un camino de desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales y en mantener la estabilidad y el desarrollo, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

Lin hizo estas observaciones en una conferencia de prensa regular al ser consultado sobre las elecciones en la Cámara de Representantes de Tailandia.

China está lista para trabajar con Tailandia para profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los ámbitos y avanzar en el desarrollo de una comunidad China-Tailandia de futuro compartido para traer mayores beneficios a los dos pueblos, señaló Lin.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral de Tailandia, el Partido Bhumjaithai ha emergido como el partido más votado en la Cámara de Representantes de Tailandia, seguido por el Partido Popular y el Partido Pheu Thai. 

Confirmado.net – Xinhua

