Deutsche Bank admite errores en su relación con Epstein 

El mayor banco de Alemania, el Deutsche Bank, volvió a calificar hoy como un error su relación comercial con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, a la luz de las nuevas revelaciones.

«Como se ha subrayado repetidamente desde 2020, el banco reconoce su error de haber aceptado a Jeffrey Epstein como cliente en 2013», declaró un portavoz de la entidad financiera en Fráncfort cuando se le preguntó al respecto.

Según Deutsche Bank, Epstein se convirtió en cliente de la entidad en agosto de 2013 -donde fuentes periodísticas creen que habría llegado a tener más de 40 cuentas-, y, en diciembre de 2018, el banco inició el «proceso de rescisión» de la relación.

Sede de Deutsche Bank en Fráncfort Foto: Arne Dedert/dpa

El multimillonario estadounidense Epstein dirigió durante años desde Nueva York una red de abusos sexuales de la que fueron víctimas muchas mujeres jóvenes y también menores de edad. Fue condenado por ello a prisión, donde murió en 2019, a la edad de 66 años, antes de que pudiera producirse una posible nueva condena.

Más de 40 cuentas en el Deutsche Bank

Según varios medios de comunicación, en los documentos del caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay indicios de que Epstein tenía más de 40 cuentas en el Deutsche Bank y que allí guardaba gran parte de su patrimonio.

El abogado Klaus Nieding, vicepresidente de la Asociación Alemana de Protección de Titulares de Valores (DSW) -la más antigua de Alemania dedicada a la defensa de los intereses de los inversores privados-, declaró al diario «Bild» que Deutsche Bank tiene que revelar los documentos financieros relacionados con su relación comercial con Epstein.

«La presentación de estos documentos y una divulgación clara y sin tapujos de la relación comercial existente en aquel momento es también claramente necesaria antes de la junta general presencial del banco el 28 de mayo de 2026, a fin de evitar el daño a la reputación que podrían causar los rumores», dijo.

Deutsche Bank: «Hemos aprendido de este error»

Deutsche Bank subrayó, tras ser consultado al respecto, que inmediatamente después de la detención de Epstein en julio de 2019 la entidad se puso en contacto con las autoridades competentes y ofreció su pleno apoyo en la investigación.

«El Deutsche Bank ha abordado el tema en consulta con las autoridades supervisoras y ha atacado los problemas de forma sistemática», afirmó el portavoz.

Desde entonces, el banco, que cotiza en el índice DAX, ha «invertido sustancialmente en formación, controles y en la mejora de sus procesos operativos, y ha reforzado de manera considerable sus controles para combatir los delitos financieros».

El portavoz de Deutsche Bank reiteró: «Lamentamos profundamente nuestra relación comercial con Epstein en aquel momento. Deutsche Bank ha aprendido de este error».

En julio de 2020, Christian Sewing, director general del Deutsche Bank desde abril de 2018, se expresó en términos similares en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC: el banco «ha aprendido la lección» y «por supuesto, se han tomado medidas en materia de personal», afirmó entonces.

Con información de Agencia DPA