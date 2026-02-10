Revelan cuándo tendrá lugar la «cumbre largamente esperada» de Trump con este líder asiático

Tras la reciente llamada telefónica con su homólogo chino, el presidente de EE.UU. aseguró que aguarda este viaje «con muchas ganas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Pekín en la primera semana de abril para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de una «cumbre largamente esperada», informa Politico, que cita a tres fuentes cercanas al mandatario estadounidense.

Al mismo tiempo, un funcionario anónimo de la Casa Blanca señaló que aún no se han cerrado las fechas exactas. Esta reunión de Trump con Xi podría ser la primera entre ambos líderes de un total de cuatro que hay esbozadas para este año, añade el medio.

Tras reunirse con Xi el pasado mes de octubre en la ciudad surcoreana de Busán, Trump anunció que había aceptado una invitación del líder chino para visitar Pekín en abril y que, a su vez, él lo había invitado a EE.UU. para realizar una visita de Estado que tendría lugar más adelante, este mismo año.

La cuestión de Taiwán

Tras la conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron la semana pasada, Trump confirmó en Truth Social que irá a China en abril e indicó que espera este viaje «con muchas ganas». Asimismo, el presidente señaló que durante la «llamada larga y minuciosa» se abordaron «muchos temas importantes», incluido el propio viaje, así como el comercio bilateral, Taiwán, entre «otros numerosos asuntos, todos muy positivos».

Según destaca Politico, el tema de Taiwán podría convertirse en «un punto significativo de tensión de cara a la cumbre», debido a la postura inamovible de Pekín sobre la soberanía china de la isla y a lo «furioso» que está tras la aprobación en diciembre por la Administración Trump de un paquete récord de armas para Taiwán, valorado en 11.100 millones de dólares.

Así, tras la reciente llamada entre los dos mandatarios, la Cancillería china indicó en un comunicado que «el presidente Xi subrayó que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y EE.UU.».

«Taiwán es territorio chino. China debe salvaguardar su propia soberanía e integridad territorial y nunca permitirá que Taiwán sea separado. Estados Unidos debe manejar con prudencia el tema de la venta de armas a Taiwán», hizo hincapié.

Taiwán se autogobierna desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

Popular China. Ante las declaraciones separatistas de los líderes de Taiwán, desde Pekín remarcan que la región «nunca ha sido un país ni jamás lo será», ya que es «una parte inalienable del territorio de China».

Confirmado.net – RT