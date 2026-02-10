Lufthansa reconoce su responsabilidad durante el nazismo 

Lufthansa formó parte del sistema del nacionalsocialismo, declaró el director general del grupo, Carsten Spohr, con motivo del año del centenario de la fundación de la primera aerolínea alemana con ese nombre.

«Lufthansa formó parte claramente del sistema», señaló Spohr, al añadir que esto incluyó el rearme inicialmente secreto como «fuerza aérea clandestina», la integración en la economía de guerra nazi y la explotación sin escrúpulos de trabajadores forzados en talleres y fábricas de armamento.

ARCHIVO – Un Boeing 787 aterriza en el aeropuerto de Fráncfort exhibiendo una pintura especial que combina el símbolo de la grulla de Lufthansa con el número 100 y los años 1926 y 2026, por el centenario de la compañía aérea alemana. Foto: Andreas Arnold/dpa

«Lufthansa fue una empresa del nacionalsocialismo», afirmó por su parte el historiador Manfred Grieger, coautor de una nueva historia de la empresa, según el cual esta simbiosis supuso la perdición de Lufthansa al final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

«La empresa se hundió por completo con el régimen al que se había encadenado», agregó el historiador.

Nuevo estudio histórico con motivo del aniversario

Con las celebraciones del centenario, que tendrán su acto central en abril, el grupo hace referencia directa a la primera Lufthansa, fundada en 1926.

La empresa actual se remite explícitamente a las tradiciones tecnológicas y aeronáuticas de sus orígenes. Desde el punto de vista jurídico, el grupo actual no tiene nada que ver con su predecesora, pero tras la liquidación tras la Segunda Guerra Mundial se aseguró los derechos sobre el nombre, los colores y el icónico símbolo de la grulla.

Lufthansa ha encargado una nueva historia de la empresa que también analiza críticamente este periodo. El libro de los historiadores Hartmut Berghoff, Manfred Grieger y Jörg Lesczenski se publicará en marzo.

Asimismo, una exposición en un nuevo centro de conferencias y visitantes también aborda la evolución durante el periodo de la dictadura nacionalsocialista en Alemania.

Se seguirá investigando el empleo de trabajadores forzados

Lo especial es que ahora la historia se presenta de forma completa en una obra, detalló Andrea Schneider-Braunberger, de la Sociedad de Historia Empresarial, que ha participado en el proyecto.

Schneider-Braunberger explicó que, hasta ahora, solo el ocho por ciento de todas las empresas que ya existían durante la época nazi han encargado un estudio profesional sobre su papel.

El director general de Lufthansa, Spohr, se distanció de los esfuerzos anteriores por ocultar el papel de la compañía durante el nacionalsocialismo y centrarse exclusivamente en su refundación tras la guerra. Según el ejecutivo, el enfoque abierto y la transparencia sobre el tema cuentan con un gran respaldo entre la plantilla.

Lufthansa anunció que apoyará más investigaciones sobre el empleo de trabajadores forzados, ya que se han descubierto nuevas fuentes en archivos polacos y checos que permiten un examen más detallado del destino de las víctimas.

