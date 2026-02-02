Petro viaja a Estados Unidos para reunión crucial con Trump

El mandatario colombiano se reúne antes con el encargado de negocios de EE.UU. en Bogotá, John McNamara, y recibió un visado especial para ingresar al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , viajó a Washington el domingo (01.02.2026) para una crucial reunión con su par estadounidense, Donald Trump , quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con miras a recomponer la relación bilateral, deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.

Antes de iniciar su viaje, para el que recibió un visado especial luego de que el Departamento de Estado se lo cancelara tras su inclusión en la llamada «lista Clinton», Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

«Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara», escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la publicación Petro se sumó, sin mencionarlo, a la convocatoria que hizo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, quien pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá, mientras Petro se reúne con Trump.

«Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llena para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump», escribió Petro.

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se inició el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano negó la entrada a dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos, al denunciar un «trato indigno» para sus connacionales.

Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.

Además de los temas migratorios , ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela , incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.

