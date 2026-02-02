Tasa a productos colombianos para entrar a Ecuador: qué paga 30 % y qué no paga

Colombia puso aranceles recíprocos a 23 partidas arancelarias procedentes de Ecuador y anunció aumentar la lista.

La tasa de seguridad del 30 % que aplica Ecuador desde hoy la deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que ingresen mercancías que provengan o sean originarias de Colombia y que ingresen bajo los regímenes aduaneros de importación, de excepción y otros regímenes, pero hay excepciones.

El paso fronterizo entre Ecuador y Colombia tuvo mayor movimiento los últimos días de enero del 2026, antes de que estos países se apliquen tasa y aranceles. Foto: AFP

Con base en la resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), la firma de servicios legales y tributarios Andersen identifica cuáles son los productos que tiene esta recarga y cuáles no a partir de este 1 de febrero del 2026.

¿Qué productos pagan la tasa?

La tasa del 30 % es aplicable a las mercancías que ingresen al territorio aduanero ecuatoriano desde Colombia. Dicha tasa será exigible en los regímenes de importación, de excepción y otros regímenes aduaneros, con las exclusiones previstas en la normativa aplicable.

¿Qué está excluido de esta tasa?

Las mercancías amparadas en determinados regímenes especiales, tales como admisión temporal, tránsito aduanero, reembarque y transbordo.

Las formas de culminación de los regímenes aduaneros.

Las importaciones petroleras y de generación energética. Aduana emitió un listado con 78 partidas qeu abarcan generadores de energía y de insumos y equipos para la industria petrolera.

Los sujetos pasivos que no se encuentren obligados a presentar declaraciones aduaneras.

Mercancías gravadas con tarifa 0 %

Con tarifa 0 % están las mercancías amparadas en los supuestos de exención previstos en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Entre otras, se incluyen las siguientes importaciones:

Efectos personales de viajeros, menajes de casa y equipos de trabajo.

⁠Envíos de asistencia humanitaria por emergencias o desastres a favor del sector público u organizaciones sin fines de lucro por prestadores calificados.

⁠Importaciones realizadas por el Estado y demás entidades del sector público.

Donaciones provenientes del exterior a favor del sector público y organizaciones sin fines de lucro destinadas a fines de beneficencia, salud, educación, investigación científica y cultural.

Féretros o ánforas con restos humanos.

⁠Muestras sin valor comercial.

⁠Importaciones amparadas en regímenes de inmunidades y franquicias diplomáticas.

⁠Aparatos médicos, ayudas técnicas y bienes destinados al uso de personas con discapacidad.

⁠Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos para procedimientos médicos.

⁠Bienes del patrimonio cultural del Estado importados o repatriados.

⁠Desperdicios de mercancías destruidas conforme a la normativa aduanera.

⁠Bienes de capital y materias primas importadas al amparo de contratos de inversión, dentro de los límites y condiciones legales.

En estos casos, no se generará el documento que avale el cobro de la tasa, por tratarse de operaciones gravadas con tarifa 0 %.

La tasa del 30 % se calculará sobre el valor en aduana de las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia; la liquidación de la base para el cálculo de la tasa será competencia del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de sus facultades.

El pago de la tasa deberá efectuarse dentro de los plazos previstos en el artículo 116 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es decir, dentro de los dos días hábiles siguientes a la autorización del pago. Debe anexarse el comprobante a la declaración aduanera antes de la salida autorizada de la mercancía. (I)

Confirmado.net – El Universo