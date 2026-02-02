Desplome histórico del oro y la plata provoca pérdidas de 10 billones de dólares en 3 días

Urgente!

Según analistas, la caída se debe al anuncio del presidente Donald Trump de un nuevo candidato para presidir la Reserva Federal.

Los precios del oro y la plata continuaron en bajada este lunes luego de que sufrieran un desplome histórico el pasado viernes. Según recoge CNBC, el metal amarillo experimentó una reducción adicional del 5 %, mientras que la plata cayó más del 12 %. Este cambio situó el precio de la onza de oro en 4.616,79 dólares y de la plata en 78,30 dólares.

La firma de análisis de mercados globales The Kobeissi Letter indicó que el oro y la plata han borrado más de 10 billones de dólares de capitalización de mercado en tan solo tres días.

Analistas del sector afirman que el retroceso para ambos metales preciosos, que habían experimentado un alza histórica en las últimas semanas, se debe al anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el financiero y ejecutivo bancario Kevin Warsh es candidato para liderar la Reserva Federal (Fed).

Los operadores consideran a Warsh como el combatiente más duro contra la inflación entre los nombres que sonaban para dicho puesto, lo que aumenta las expectativas de una política monetaria que apuntale al dólar y debilite el lingote cotizado en dólares.

De acuerdo con Christopher Forbes, director de Asia y Medio Oriente en CMC Markets, la caída de los precios representa una corrección normal tras un repunte fuera de lo común. «La toma de ganancias, la fortaleza del dólar y los nuevos titulares geopolíticos de Washington han desestabilizado un mercado congestionado», comentó a CNBC.

Por otro lado, el medio resalta que el dólar se ha fortalecido en un 0,8 % desde el jueves, lo que provoca que el oro sea menos atractivo para los compradores, girando su atención a los bonos del Tesoro estadounidense como un refugio seguro.

Confirmado.net – RT

