Capacidad de energía nueva y limpia supera por primera vez a energía de carbón en la principal provincia carbonífera china. 

TAIYUAN, La capacidad instalada de energía nueva y limpia superó por primera vez a la de energía generada por carbón en la provincia septentrional china de Shanxi, rica en recursos carboníferos, en 2025, se informó en la sesión anual en curso de la Asamblea Popular Provincial.

Resaltar el avance de la transición energética en una región históricamente carbonífera y promover el desarrollo sostenible mediante la expansión de energías renovables. Foto: Internet-Xinhua

El año pasado, la capacidad instalada de energía nueva y limpia alcanzó los 90,48 gigavatios, un aumento de 18,29 gigavatios con respecto al año anterior, representando el 55,1 por ciento de la capacidad total de energía de la provincia.

Durante el período 2021-2025, la capacidad instalada de energía en Shanxi alcanzó los 164 gigavatios, y la electricidad generada en Shanxi se suministró a 24 provincias, regiones autónomas y municipalidades, situándose entre las principales regiones del país en términos de escala.

La generación anual de energía nueva en Shanxi superó los 100.000 millones de kWh por primera vez en 2025, alcanzando los 118.000 millones de kWh, dijo la compañía State Grid Shanxi Electric Power Co., Ltd, sucursal del operador energético nacional en la provincia.

Desde hace varios años, Shanxi ha venido transformando antiguas áreas de hundimiento por minería de carbón, aquellas donde se registran hundimientos y colapsos del terreno después de agotar los recursos de carbón subterráneo, en nuevos centros de energía.

Durante los próximos cinco años, Shanxi comenzará impulsando vigorosamente su transición energética y se esforzará por añadir 100 millones de kilovatios de capacidad de energía renovable, se informó en la sesión.

Confirmado.net – Xinhua