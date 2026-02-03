Chile inscribe candidatura de Bachelet para dirigir la ONU 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet en las elecciones de finales de 2026 para ocupar el cargo de secretaría general de la ONU.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet acaba de ser oficialmente inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaría general de la ONU .

Michelle Bachelet.Imagen: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Michelle Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, es la única mujer que logró llegar a la presidencia en Chile , cargo que ejerció en dos mandatos: entre 2006-2010 y 2014-2018. Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más adelante, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

» La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México», informó Gabriel Boric en una conferencia de prensa celebrada el lunes 2 de febrero de 2026 en el palacio presidencial. Bachelet será así una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo período el 31 de diciembre de 2026.

Ninguna mujer ha ocupado el cargo

«Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa», dijo Bachelet, por su parte, junto a Boric.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaría de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Confirmado.net – DW