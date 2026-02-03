Blindaje a Godoy: el gobierno frena pruebas y se juega el costo político

El juicio político contra Mario Godoy entra en una fase crítica marcada por una decisión polémica: el bloqueo a la incorporación de nuevas pruebas clave. La maniobra, liderada desde la Comisión de Fiscalización por el oficialismo, abre una pregunta de fondo sobre el costo político que el gobierno está dispuesto a pagar para sostener a uno de sus cuadros más cuestionados.

El cerco desde Fiscalización: una decisión con firma política

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, actuó como el principal dique para impedir que nuevas pruebas sean incorporadas al proceso de juicio político contra Mario Godoy.

La decisión no es un trámite menor: limita el alcance del control político y reduce la posibilidad de contrastar hechos, testimonios y documentación que podrían ser determinantes.

El juez Serrano, quien sentenció a uno deos menos más peligros del país, entrega audios de cómo Godoy lo presionaba para salvar a ese narco, y desde ADN anuncian que no aceptarán los audios como prueba ¿Qué le sabe Godoy a Noboa para que todo ADN se esté inmolando para salvarlo? pic.twitter.com/6ZDZydwj0Y — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) February 3, 2026

Desde la oposición y sectores independientes, la lectura es clara: no se trata de una discusión técnica, sino de una orden política destinada a cerrar el paso a cualquier elemento que complique la defensa del funcionario cuestionado.

Viviana Veloz: “se está mutilando el juicio político”

La asambleísta Viviana Veloz, interpelante en el juicio, ha sido enfática: impedir la incorporación de nuevas pruebas lesiona el derecho de fiscalización y distorsiona el objetivo del juicio político.

Hemos llegado a un punto repugnante. Se protege a quien intentó beneficiar a un narcotraficante y se castiga al juez valiente que se atrevió a decirle la verdad al país.



ADN protege a Godoy.

Las pruebas solicitadas y negadas no son accesorias: son centrales. Son pruebas… pic.twitter.com/ZEKfIskYTJ — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) February 3, 2026

Veloz sostiene que el país no está frente a una defensa jurídica legítima, sino ante una estrategia para proteger a Mario Godoy a cualquier costo, incluso sacrificando la transparencia institucional.

Según su criterio, bloquear pruebas no debilita a la interpelación, sino que expone la fragilidad de la defensa del funcionario y la dependencia del gobierno de una mayoría disciplinada.

Un precedente que debilita el control democrático

Más allá del desenlace del juicio, el precedente institucional es preocupante.

Si una mayoría legislativa puede bloquear pruebas incómodas, la fiscalización pierde su razón de ser y la Asamblea queda reducida a un espacio de protección política y no de control democrático.

Viviana Veloz advierte que este tipo de decisiones no fortalecen al gobierno, sino que profundizan el descreimiento ciudadano y alimentan la crisis de confianza en las instituciones.

Mario Godoy y el intento de salvataje institucional

El nombre de Mario Godoy se ha convertido en un punto de quiebre para el oficialismo. Lejos de despejar las dudas, el bloqueo de pruebas alimenta la percepción de encubrimiento y debilita el discurso gubernamental sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

En lugar de permitir que el juicio avance con todos los insumos necesarios, el gobierno opta por un blindaje político que desplaza el debate del fondo del caso hacia la legitimidad del proceso.

Contexto

El juicio político es una herramienta constitucional diseñada para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Limitarlo mediante maniobras políticas no absuelve responsabilidades: las traslada.

El intento de salvar a Mario Godoy puede terminar convirtiéndose en un punto de inflexión que marque al gobierno como responsable de debilitar el control político en Ecuador. Fin