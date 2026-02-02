Temporada alta de viajes por Fiesta de la Primavera registra 188 millones de viajes interregionales en el primer día 

BEIJING, China podría registrar 187,91 millones de viajes interregionales de pasajeros hoy lunes, el primer día de la temporada alta de viajes por la Fiesta de la Primavera de 2026, un incremento del 13 por ciento con respecto al primer día de la temporada alta de 2025, de acuerdo con las autoridades de transporte.

En específico, se prevé que los viajes por carretera alcancen los 173,12 millones, lo que también representa un aumento del 13 por ciento en comparación con el año anterior.

Se espera que los viajes en tren alcancen los 12 millones, lo que implica un aumento del 15,5 por ciento con respecto al año anterior.

Se prevé que el transporte de pasajeros por vías navegables alcance los 600.000 viajes, un aumento del 12,7 por ciento interanual.

La aviación civil gestionará 2,19 millones de viajes de pasajeros, un aumento del 5,3 por ciento con respecto al mismo día de 2025.

La Fiesta de la Primavera, también conocida como Año Nuevo chino, este año se celebrará el 17 de febrero.

Las vacaciones oficiales duran nueve días. La temporada alta de viajes de este año se extenderá del 2 de febrero al 13 de marzo.

Confirmado.net – Xinhua