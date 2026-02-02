Estos dos suplementos podrían combatir la depresión con mayor eficacia que medicamentos específicos

Según el metaanálisis, el mejor antidepresivo del mercado tiene un tamaño del efecto de solo 0,417 frente al placebo.

La desarrolladora de videojuegos y explicaciones interactivas Nicky Case analizó la bibliografía científica existente sobre los tratamientos para la depresión y encontró que los suplementos de vitamina D y omega 3 pueden tener un mayor efecto sobre la depresión que los antidepresivos.

Según el metaanálisis llevado a cabo recientemente por Case, el mejor antidepresivo del mercado, la amitriptilina, tiene un tamaño del efecto de 0,417 frente al placebo, mientras que 1.500 miligramos diarios de suplemento de omega 3 muestran un tamaño del efecto aproximado de 0,558 y 5.000 miligramos de vitamina D, 1,82.

Los estudios citados sobre los efectos de ambos suplementos coinciden en que las dosis oficiales recomendadas son «más bajas» de lo que las investigaciones sugieren como óptimo para tratar la depresión.

Por otra parte, el análisis advierte que las personas con cálculos renales o que toman anticoagulantes deben consultar con un médico antes de tratar la depresión con omega 3 o vitamina D. Además, sugiere que todas las cifras «tienen grandes márgenes de error e incertidumbre, por lo que es necesario seguir investigando”.

