Willian Pacho fue titular en el triunfo del PSG, nuevo líder de la Ligue 1

Entre un penalti parado por Safonov a Panichelli aún con 0-0, la repuesta del Estrasburgo con el 1-1 y la inferioridad numérica por la tarjeta roja a Achraf Hakimi en el minuto 74, el Paris Saint-Germain resurgió con un cabezazo ganador de Nuno Mendes en el tramo final para reafirmarse como líder de la liga francesa (1-2).

Una visita compleja para el grupo de Luis Enrique Martínez, ganador de sus seis últimos compromisos en la competición liguera, incluido su duelo de este domingo, en el que debió jugar con diez más allá del cuarto de hora final, cuando el VAR y el árbitro Eric Wattellier detectaron los tacos de Hakimi sobre la tibia rival en un balón dividido en medio campo; pero no se quedó ahí, sino que fue más allá, a por un triunfo de sumo valor.

No dudó el colegiado, que mandó al vestuario al lateral marroquí y transformó el empate del Paris Saint-Germain entonces en una inquietud. Ni siquiera tales circunstancias, lejos de su estadio y con diez, acallaron ofensivamente al PSG, que tiene tanta calidad que ni en esas condiciones puede darse ningún equipo por tranquilo. Lo sufrió el Estrasburgo.

Era el minuto 81 cuando Zaire Emery profundizó por la banda derecha, tras una buena jugada de Kang in Lee, y puso el centro perfecto al segundo palo para la llegada decisiva y certera de Nuno Mendes, que conectó el cabezazo de la victoria para sostener la renta de dos puntos en la cima de la clasificación por delante del Lens, que había vencido el viernes.

No le bastó antes al vigente campeón con tomar ventaja en el marcador en el minuto 22, con un gol que peleó Barcola y marcó Mayulu, justo apenas un minuto y medio después de la parada de la noche de Safonov. Un penalti por mano de Marquinhos, descubierto por el VAR, decretó la pena máxima que lanzó Panichelli y a la que se lució el portero del PSG.

Aun así, el Estrasburgo se repuso. Antes de la media hora, Doue remachó el centro desde la banda izquierda de Chilwell para empatar el encuentro, que caminó en el filo del triunfo de uno u otro, hasta la aparición de Nuno Mendes y su testarazo ganador. Su rival tuvo la ocasión final. La falló en el minuto 93 El Moraubet. (D)

