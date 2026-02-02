Urgente!

February 2, 2026

Laura Fernández : «No voy a permitir nunca el autoritarismo”

  • febrero 2, 2026
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, dio un primer discurso tras ganar las elecciones, en el que salió al paso de las acusaciones de autoritarismo que recibe.

Laura Fernández, de 39 años de edad, acaba de ganar la presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo. Durante la campaña electoral, se presentó como la «heredera» del actual presidente Rodrigo Chaves y prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, que son, actualmente, las principales preocupaciones de la población.

Laura Fernández, durante su discurso tras ganar las elecciones de Costa Rica.Imagen: Marvin Recinos/AFP/Getty Images

A Fernández se la acusa de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.

«Cambio profundo»

El discurso que dio tras conocer su victoria en las elecciones salió al paso de esas afirmaciones: «Yo, como nuevo presidente de la República, no voy a permitir nunca» el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» que «nadie quiere» en Costa Rica, dijo, jaleada por los vítores de sus seguidores.

Por otro lado, Fernández aseguró que van a cambiar las «reglas del juego político» en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina. «El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.

Confirmado.net – DW

