Trump arremete contra el presentador de los Grammy tras una broma en su contra sobre Epstein

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha arremetido este lunes contra el presentador de los premios Grammy, Trevor Noah, por bromear durante el evento acerca de sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

«¡Ahí la tienen, canción del año! ¡Felicidades, Billie Eilish! ¡Guau! Es un Grammy que todos los artistas anhelan, casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein se fue, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton«, dijo Noah ante el público.

«Pobre, patético, sin talento y tonto»

El líder estadounidense no tardó en reaccionar a las palabras en su contra, acudiendo a las redes sociales para expresar su enojo con el presentador. «Los Premios Grammy son lo peor, ¡prácticamente imposibles de ver!», sostuvo Trump en Truth Social.

«Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla Epstein. ¡¡¡Incorrecto!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de comunicación de noticias falsas», afirmó.

«Noah, un completo perdedor, mejor que aclare sus hechos, y rápido», aseveró Trump. Al mismo tiempo, amenazó con demandar al presentador «por un dineral», calificándolo de «pobre, patético, inepto y tonto». «¡Prepárate, Noah, que me voy a divertir contigo!«, advirtió.

Trump y el caso Epstein

En los nuevos archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, Donald Trump fue señalado de abusar de menores. Entre otras cuestiones, en los archivos se acusa al actual mandatario estadounidense de haber organizado reuniones en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Ahí, Epstein le proporcionaba chicas al magnate para subastarlas; también, se le señala de someter a las menores a pruebas de «estrechez».

No obstante, el Departamento de Justicia hizo una aclaración y remarcó que «algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020».

Asimismo, en las revelaciones publicadas por el Departamento de Justicia también figura el expresidente estadounidense Bill Clinton. En una tanda de fotografías publicadas a fines de diciembre del año pasado en relación al caso, se puede ver al exmandatario demócrata en varias de ellas.

