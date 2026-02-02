China desempeña un papel destacado en conservación y restauración global de humedales 

BEIJING, China es un importante participante, contribuyente y pionero en la conservación y restauración global de humedales, y su filosofía y práctica de desarrollo verde han sido ampliamente reconocidas y aclamadas por la comunidad internacional, declaró hoy lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Promover la cooperación internacional y el desarrollo sostenible mediante la protección de los humedales, impulsando una convivencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza.

El Día Mundial de los Humedales de este año, que se celebra el 2 de febrero, tiene como tema «Humedales y conocimientos tradicionales: Celebrando el patrimonio cultural».

«Los humedales, los bosques y los océanos se conocen colectivamente como los tres principales ecosistemas de la Tierra, y son vitales para la supervivencia y el desarrollo humano», explicó a la prensa el vocero, Lin Jian, cuando se le pidió comentar sobre los logros de China en materia de conservación de humedales.

Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el país se ha adherido a la filosofía de que «las aguas cristalinas y las montañas exuberantes son activos invaluables» y ha logrado avances históricos en la conservación y restauración de humedales, afirmó.

Igualmente, señaló que China alberga en la actualidad la mayor área de humedales de Asia y la cuarta más grande del mundo, además de contar con el mayor número de ciudades con humedales reconocidas internacionalmente.

Como parte contratante de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, China es un importante participante, contribuyente y pionero en la conservación y restauración de los mismos a nivel mundial, indicó el portavoz.

Lin señaló que China impulsó la creación del Centro Internacional de Manglares, que ahora cuenta con 20 Estados miembros prospectivos, y ha llevado a cabo ejercicios de cooperación internacional para compartir conocimientos sobre la conservación de manglares en regiones como el Sudeste Asiático y África.

China también ha celebrado talleres internacionales sobre conservación y restauración de manglares para brindar capacitación en políticas, técnica y gestión a personal relacionado de los países del Sur Global, agregó el vocero.

China ha sido galardonada con numerosas distinciones ambientales internacionales, como el Premio Campeones de la Tierra y la designación de Reservas de la Biosfera de la Unesco, precisamente.

«Proteger los recursos de los humedales y abordar el cambio climático sigue siendo una ardua tarea y una responsabilidad compartida de la comunidad internacional», sostuvo Lin.

China seguirá promoviendo firmemente una modernización en la que los seres humanos y la naturaleza puedan coexistir en armonía, apoyará y participará firmemente en la gobernanza ecológica global, y trabajará con todas las partes para construir una comunidad de toda la vida en la Tierra, manifestó el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua