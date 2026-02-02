Mazar vuelve a su cota máxima de 2.153 metros

Lluvias mejoran caudales de ríos que alimentan embalse que cobra más importancia ahora que no se cuenta con energía de Colombia.

Las lluvias de las últimas horas aumentaron los caudales de los ríos que alimentan el embalse Mazar que a las 07:00 de este lunes 2 de febrero del 2026 llegó a su cota máxima de 2.153 metros sobre el nivel del mar.

A este nivel se vuelve después de dos meses, pues desde el 2 de diciembre el nivel fue bajando hasta 17 metros a la primera semana de enero, pero desde entonces se fue recuperando, de acuerdo al reporte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Los caudales de los ríos Yanuncay, Machángara, Tarqui y Tomebamba presentan un aumento por las lluvias registradas el domingo y se encuentran en estado normal.

Estos ríos son monitoreados por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa EP), que también proyecta que para las próximas horas hay una alta probabilidad de precipitaciones, superior al 80 %.

