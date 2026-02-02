Urgente!

Desplome histórico del oro y la plata provoca pérdidas de 10 billones de dólares en 3 días
Tasa a productos colombianos para entrar a Ecuador: qué paga 30 % y qué no paga
Petro viaja a Estados Unidos para reunión crucial con Trump
Temporada alta de viajes por Fiesta de la Primavera registra 188 millones de viajes interregionales en el primer día 
February 2, 2026

Mazar vuelve a su cota máxima de 2.153 metros

  • febrero 2, 2026
  • 0
  • 886
  • 1 Min Read

Lluvias mejoran caudales de ríos que alimentan embalse que cobra más importancia ahora que no se cuenta con energía de Colombia.

Las lluvias de las últimas horas aumentaron los caudales de los ríos que alimentan el embalse Mazar que a las 07:00 de este lunes 2 de febrero del 2026 llegó a su cota máxima de 2.153 metros sobre el nivel del mar.

A este nivel se vuelve después de dos meses, pues desde el 2 de diciembre el nivel fue bajando hasta 17 metros a la primera semana de enero, pero desde entonces se fue recuperando, de acuerdo al reporte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Los caudales de los ríos Yanuncay, Machángara, Tarqui y Tomebamba presentan un aumento por las lluvias registradas el domingo y se encuentran en estado normal.

Estos ríos son monitoreados por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa EP), que también proyecta que para las próximas horas hay una alta probabilidad de precipitaciones, superior al 80 %.

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020