«No tienen un objetivo de lo que cuesta»: revelan detalles de la Cúpula de Oro de EE.UU.

Aún no se ha determinado el número de lanzadores, interceptores, estaciones terrestres y sitios de misiles necesarios para el sistema de defensa antiaéreo prometido por Donald Trump.

El sistema de defensa antiaérea estadounidense Cúpula de Oro (Golden Dome, en inglés) constará de cuatro capas de protección del espacio aéreo, informa este miércoles Reuters, citando una presentación del Gobierno a la que tuvo acceso.

El presidente estadounidense Donald Trump en Washington, el 20 de mayo de 2025.Chip Somodevilla / Gettyimages.ru

Una de las capas será basada en satélites y tres en tierra, con 11 baterías de corto alcance ubicadas en todo el territorio continental de Estados Unidos, en Alaska y en Hawái.

Se estima que el sistema tendrá un coste de 175.000 millones de dólares, pero la arquitectura básica del proyecto genera todavía incertidumbre, ya que aún no se ha determinado el número de lanzadores, interceptores, estaciones terrestres y sitios de misiles necesarios para el sistema, remarca el medio.

«Tienen mucho dinero, pero aún no tienen un objetivo de lo que cuesta», comentó un funcionario estadounidense.

Inspirándose en la Cúpula de Hierro israelí, el presidente Donald Trump emitió en enero una orden ejecutiva para desarrollar un sistema de defensa aérea estadounidense que proteja al país de misiles balísticos intercontinentales, hipersónicos y de crucero.

«Tendremos una bonita Cúpula de Hierro. Podemos protegernos con el uso de la Cúpula de Hierro, en lugar de preocuparnos por las agendas políticas. No hay que preocuparse por eso en absoluto», declaró el mandatario a principios de año.

Se espera que la Cúpula de Oro esté lista para el 2045 y, según especialistas, es probable que su precio final aumente.

Con información de Agencia RT