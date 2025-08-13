Urgente!

August 13, 2025

México entrega capos de «alto perfil» a Estados Unidos

Entre los 26 narcos transferidos se encuentran miembros de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.


México entregó este martes (12.08.2025) a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos , entre quienes figuran miembros de «alto perfil» de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países.

Entre los transferidos se encuentran capos de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido en ese país «toneladas de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína».

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado «es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales».

El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de «Los Cuinis», considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal.

«La Tuta», «El Chavo Félix» y «El Flaquito»

Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado «La Tuta», quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.

La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado «El Chavo Félix» y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta, alias «El Flaquito», de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix.

Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que sirve a los jefes del cartel de Sinaloa.

Posible cadena perpetua

Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado.

Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio «bajo solicitud del Departamento de Justicia» de Estados Unidos, que «se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país».

Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraron detenidos en diferentes cárceles y «representaban un riesgo permanente a la seguridad» del país.

Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo.

Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

Confirmado.net – DW

