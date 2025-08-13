Universidad Católica busca sorprender a Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los camaratas visitan la noche de este miércoles a la escuadra peruana.

Alianza Lima se enfrentará este miércoles a la Universidad Católica de Quito en los octavos de final de la Copa Sudamericana con la intención de alargar su mejor campaña internacional de las últimas décadas, donde tendrá a un rival invicto en la competición.

Los peruanos, que fueron los verdugos del Boca Juniors argentino en las rondas iniciales de la competición, no jugaban unos octavos de final de un torneo internacional desde 2010, cuando llegaron a esa instancia en la Copa Libertadores.

El equipo blanquiazul, dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito, accedió a octavos tras quedar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores y eliminar en la repesca al Gremio brasileño, mientras que la Católica finalizó en el primer lugar del Grupo B de la Sudamericana sin perder ningún partido, al registrar cuatro triunfos y dos empates.

El conjunto del distrito limeño de La Victoria espera retomar su mejor versión en el escenario internacional de la Sudamericana tras quedar rezagado en las primeras jornadas del torneo Clausura peruano, donde tuvo que hacer frente a diversas bajas.

Para este partido ante la Católica, Gorosito ha recuperado a algunos de sus principales jugadores que se encontraban lesionados como el goleador Paolo Guerrero, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo, el mediapunta Sergio Peña y el lateral argentino Guillermo Enrique.

La ausencia de Guerrero y Castillo en el cuadro aliancista se sintió en los últimos resultados del campeonato peruano, pues el conjunto de La Victoria marcha en quinto lugar con 8 puntos, en cinco jornadas disputadas.

Alianza tampoco podrá contar por suspensión con el defensa central Carlos Zambrano, expulsado en el último partido ante Gremio, de modo que podría hacer su debut con la camiseta blanquiazul Gianfranco Chávez, recientemente incorporado tras su salida de Sporting Cristal.

Para el delantero peruano Kevin Quevedo será un partido especial, pues enfrentará a su exequipo, en el que jugó la temporada pasada.

A su turno, la Universidad Católica de Quito, dirigida por Diego Martínez, llegó el lunes a Lima para preparar el partido del miércoles en la capital peruana con la ilusión de mantener el invicto que lo acompañó en la anterior fase como líder del Grupo B.

Así, la Chatoleí confía en sus figuras como el portero venezolano Rafael Romo y la delantera de panameños formada por Azarias Londoño y José Fajardo para sacar de la capital peruana un resultado positivo de cara al encuentro de vuelta en Quito.

Fajardo, exjugador del equipo peruano Cusco, dijo a la prensa peruana, al llegar a Lima, que “va a ser un partido difícil” porque su rival es “uno de los grandes del Perú”, pero que vienen haciendo bien su campaña en la liga y la Sudamericana.

Destacó que los blanquiazules “han dejado fuera a buenos equipos como Boca Juniors y Gremio”, pero que ahora “nos toca esperar el miércoles y esperamos que salga un buen resultado para Ecuador”.

Alineaciones probables:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Erick Noriega, Sergio Peña; Erick Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Entrenador: Néstor Gorosito.

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Eddy Mejía; Emiliano Clavijo, Mauro Díaz, Luis Moreno; Azarias Londoño, José Fajardo y Mauricio Alonso. Entrenador: Diego Martínez.

Árbitro: Leandro Rey, de Argentina.

Estadio: Alejandro Villanueva, de Lima.

Hora: 19:30. (D)

Confirmado.net-El Universo