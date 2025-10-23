Urgente!

México a punto de cerrar negociación de aranceles con EE.UU.
Airbus abre nueva línea de montaje en China
Petro: Trump es asesorado por «nazis de Miami ligados al narcotráfico”
Pueblo Kichwa Karanki propone al Gobierno instalar una mesa de diálogo con acompañamiento internacional 
October 23, 2025

México a punto de cerrar negociación de aranceles con EE.UU.

  • octubre 22, 2025
  • 0
  • 94
  • 3 Min Read

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que solo falta negociar los impuestos al aluminio y al acero. 

A una semana de que se cumpla el plazo de 90 días dado por el Gobierno de Donald Trump para imponer aranceles del 30% a México , el secretario de Economía  Marcelo Ebrard  afirmó el martes (21.10.2025) que las negociaciones con Estados Unidos tienen un «avance de alrededor del 90 por ciento».

La negociación arancelaria con Estados Unidos lleva un avance de alrededor del 90%, dijo el titular de Economía de México, Marcelo Ebrard.Imagen: Fernando Llano/AP Foto/Picture Alliance

Además, ante la posibilidad de eliminar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y seguir con acuerdo bilaterales con México y Canadá, como lo ha sugerido Trump recientemente, Ebrard indicó que » todas las señales apuntan a que el tratado seguirá siendo trilateral «. 

«Respecto a los 90 días, el plazo que se dio (por EE.UU.), que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el jueves y viernes de la semana pasada (…) yo diría que tenemos un avance muy importante. Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 %», explicó Ebrard tras una visita a la Cámara de Diputados.

Explicó que «México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. Nuestro objetivo, la meta, es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa».

Dijo que le informó a los diputados con más detalle de este proceso. «Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas».

Sobre una negociación bilateral , que también se lo preguntaron a los diputados si lo veía factible, Ebrard dijo que «en un tratado de esta naturaleza hay temas bilaterales distintos. No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente».

Pero apuntó que la estructura del tratado, como ya estamos en consulta y lo hicimos de manera coordinada los tres países, «todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino, trilateral».

Sobre el tema de los aranceles al aluminio y al acero, Ebrard contó que con esos dos sectores con los que más frecuentemente se reúnen y México le ha presentado a Estados Unidos diversas propuestas.

«Está en ese 10 % que me falta la respuesta de Estados Unidos. Ya les presentamos diferentes alternativas. Esperamos pronto tener una respuesta de cuál de las diferentes opciones van a tomar»

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024