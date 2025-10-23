México a punto de cerrar negociación de aranceles con EE.UU.

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que solo falta negociar los impuestos al aluminio y al acero.

A una semana de que se cumpla el plazo de 90 días dado por el Gobierno de Donald Trump para imponer aranceles del 30% a México , el secretario de Economía Marcelo Ebrard afirmó el martes (21.10.2025) que las negociaciones con Estados Unidos tienen un «avance de alrededor del 90 por ciento».

La negociación arancelaria con Estados Unidos lleva un avance de alrededor del 90%, dijo el titular de Economía de México, Marcelo Ebrard.Imagen: Fernando Llano/AP Foto/Picture Alliance

Además, ante la posibilidad de eliminar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y seguir con acuerdo bilaterales con México y Canadá, como lo ha sugerido Trump recientemente, Ebrard indicó que » todas las señales apuntan a que el tratado seguirá siendo trilateral «.

«Respecto a los 90 días, el plazo que se dio (por EE.UU.), que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el jueves y viernes de la semana pasada (…) yo diría que tenemos un avance muy importante. Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 %», explicó Ebrard tras una visita a la Cámara de Diputados.

Explicó que «México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. Nuestro objetivo, la meta, es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa».

Dijo que le informó a los diputados con más detalle de este proceso. «Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas».

Sobre una negociación bilateral , que también se lo preguntaron a los diputados si lo veía factible, Ebrard dijo que «en un tratado de esta naturaleza hay temas bilaterales distintos. No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente».

Pero apuntó que la estructura del tratado, como ya estamos en consulta y lo hicimos de manera coordinada los tres países, «todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino, trilateral».

Sobre el tema de los aranceles al aluminio y al acero, Ebrard contó que con esos dos sectores con los que más frecuentemente se reúnen y México le ha presentado a Estados Unidos diversas propuestas.

«Está en ese 10 % que me falta la respuesta de Estados Unidos. Ya les presentamos diferentes alternativas. Esperamos pronto tener una respuesta de cuál de las diferentes opciones van a tomar»

Confirmado.net – DW