Ecuador lamenta la partida de Paulina Tamayo, “La Grande del Ecuador”

La música ecuatoriana está de luto. La familia de Paulina Tamayo, reconocida como “La Grande del Ecuador”, confirmó su fallecimiento este martes, noticia que conmocionó al país y a la comunidad artística internacional.

La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre.

Su voz queda en el corazón de todo un país.

Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador. pic.twitter.com/nGLYwblEKK — Paulina Tamayo (@paulinatamayoec) October 21, 2025

Con una trayectoria impecable y una voz inconfundible, Paulina Tamayo se ganó el cariño de generaciones enteras. Su estilo único y su compromiso con la música nacional la convirtieron en una de las voces más representativas del Ecuador.

Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos (1965 – 2025), fue una cantante ecuatoriana de música nacional, conocida popularmente como “La Grande del Ecuador” por su destacada trayectoria en géneros tradicionales como el albazo, pasillo, yaraví y pasacalle. 🎶 pic.twitter.com/ywkNB0EEHY — Casa de la Música (@casadelamusicaq) October 22, 2025

Desde distintos rincones del país, artistas, instituciones y seguidores expresaron su pesar y reconocimiento al legado que deja. Su familia aseguró que su obra será respetada y jamás olvidada, y agradeció las muestras de cariño que se multiplican en redes sociales.

En redes, espacios como la Casa de la Música, El Universo, Mundo Diners, Teleamazonas y varios artistas han expresado sus condolencias y homenaje.

#Música 🎵 | Falleció Paulina Tamayo, el astro que brilló 55 años en la música ecuatoriana 🌟. A los 6 años cantaba en coliseos y hacía llorar al público con 'Entrega final' 🎤. A los 9, Chabuca Granda lloró al escucharla interpretar 'Rebeldía' y dijo que no era una estrella,… pic.twitter.com/1Pr0K0y1BE — Revista Mundo Diners (@mundodiners) October 21, 2025

Paulina Tamayo deja un legado invaluable para la cultura ecuatoriana, una huella que seguirá viva en cada canción que interpretó con pasión y entrega.

Paulina Tamayo: adiós a la cantora grande del Ecuador – LAPALABRABIERTA https://t.co/NPGdNcKKSx — Marcelo Jaramillo V. (@fmjaramillo) October 23, 2025

