Ecuador lamenta la partida de Paulina Tamayo, “La Grande del Ecuador”

La música ecuatoriana está de luto. La familia de Paulina Tamayo, reconocida como “La Grande del Ecuador”, confirmó su fallecimiento este martes, noticia que conmocionó al país y a la comunidad artística internacional.
Con una trayectoria impecable y una voz inconfundible, Paulina Tamayo se ganó el cariño de generaciones enteras. Su estilo único y su compromiso con la música nacional la convirtieron en una de las voces más representativas del Ecuador.
Desde distintos rincones del país, artistas, instituciones y seguidores expresaron su pesar y reconocimiento al legado que deja. Su familia aseguró que su obra será respetada y jamás olvidada, y agradeció las muestras de cariño que se multiplican en redes sociales.
En redes, espacios como la Casa de la Música, El Universo, Mundo Diners, Teleamazonas y varios artistas han expresado sus condolencias y homenaje.
Paulina Tamayo deja un legado invaluable para la cultura ecuatoriana, una huella que seguirá viva en cada canción que interpretó con pasión y entrega.
