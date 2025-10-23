Airbus abre nueva línea de montaje en China

TIANJIN, El fabricante de aviones europeos Airbus inauguró hoy miércoles una nueva línea de ensamblaje final para aeronaves de la familia A320 en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, la segunda de su tipo tanto en China como en toda Asia.

(250715) — TIANJIN, July 15, 2025 (Xinhua) — This photo taken on July 15, 2025 shows the site of the fuselage equipping program of the Airbus and the Aviation Industry Corporation of China Xi’an Aircraft International (Tianjin) Corporation (AVIC XAT) in Tianjin, north China. Airbus and the Aviation Industry Corporation of China Xi’an Aircraft International (Tianjin) Corporation (AVIC XAT), officially launched the first A321 aircraft fuselage equipping cooperative project in China on Tuesday. (Xinhua)

La nueva instalación duplicará la capacidad de montaje final del A320 en China, lo que demuestra la confianza de Airbus en el próspero mercado de aviación civil del país, en la resiliencia de su cadena de suministro y en su favorable entorno de negocios.

A través de la nueva línea, los A320 serán montados a base de grandes componentes, como las secciones del fuselaje y las alas, pintados, probados y entregados a los clientes en China y más allá, dijo el director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury.

Los preparativos para el montaje del primer avión ya están en marcha. «Celebramos la adición de la segunda línea de Tianjin a nuestro sistema de producción global, ya que nos proporciona la flexibilidad y la capacidad necesarias para cumplir con nuestro plan de ensamblar 75 aviones de la familia A320 por meses en 2027», manifestó Faury en la ceremonia de inauguración.

Hasta la fecha, la red de producción de A320 del fabricante cuenta con diez líneas de montaje final, a saber, cuatro en Alemania, dos en Francia, dos en Estados Unidos y dos en China.

Las líneas de Tianjin contribuirán el 20 por ciento del total de la capacidad de montaje de la compañía a nivel mundial, según sus propios cálculos.

Confirmado.net – Xinhua