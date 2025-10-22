Petro: Trump es asesorado por «nazis de Miami ligados al narcotráfico”

El mandatario colombiano asegura que su homólogo estadounidense «solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno, interesado en otro tipo de negocios”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció los intentos de políticos estadounidenses y colombianos de dinamitar la relación con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para beneficio propio, así como también que su homólogo está siendo víctima de engaños y malos consejos.

La verdad sobre los cultivos y el narcotráfico en Colombia es un «tema que nunca le contaron a [Donald] Trump y que es clave para mostrar la falsedad de su apreciación sobre la política antinarcóticos«, aseguró el mandatario durante una reunión de ministros, y añadió que ni su embajador en EE.UU. ni su canciller han logrado encontrar el camino para hablar con Trump directamente, sino que lo hacen a través del senador Bernie Moreno.

Trump «solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno, interesado en otro tipo de negocios que solo le garantizan en Colombia […] [los expresidentes] Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e [Iván] Duque, por eso quiere sacarnos de aquí rápido, para que los negocios de él y de sus hermanos se puedan hacer en Colombia y Trump no se ha dado cuenta de ese engaño, de esa estafa, y nadie se lo cuenta», señaló Petro. Escucha a «este tipo de asesores, [que] muchos son nazis de Miami ligados al narcotráfico», agregó.

Además, reveló la existencia de un nuevo cártel en Bogotá que busca beneficiar los negocios de políticos, como Moreno, y que está llevando a cabo un plan golpista en su contra.

«Después de los paramilitares, hay un nuevo cártel en Bogotá. Ese cártel ya no es ni bogotano ni colombiano, está configurado por políticos bogotanos y cundinamarqueses unos votan, porque ya no es un cartel jerarquizado, sino una federación y votan incluso por teléfono […] ahí votaron si me mataban o no […] se compraron un misil SAM-16, que buscaban disparar contra el avión presidencial […] este cártel se ligó y creo que EE.UU. tiene que ver con eso«, sostuvo.

Masacre en Latinoamérica

Por otra parte, alertó de una posible masacre en América Latina, debido a las estrategias de Washington contra las naciones de la región e hizo un llamado al pueblo colombiano a movilizarse en defensa de la dignidad y la soberanía del país. «Por eso el viernes los invito a las 4:00 a acompañarme, porque es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump«.

Así, instó al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña, a construir un camino de comunicación directa con Trump para lograr una solución a las tensiones. «Esa oportunidad de dialogar con argumentos siempre hay que mantenerla o terminamos en una masacre del pueblo latinoamericano que debemos como Gobierno evitar, porque somos el corazón del mundo», insistió. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional: «Convoco al mundo a ayudarnos […] porque nos quieren atacar y son mafiosos y Trump les está creyendo».

La escalada de tensiones entre ambos presidentes se disparó luego de que fuerzas estadounidenses bombardearan en el mar Caribe una lancha que, según Colombia, se encontraba en aguas territoriales del país y presuntamente era tripulada por connacionales.

del país y presuntamente era tripulada por connacionales. Anteriormente, Trump dio la orden de suspender programas estadounidenses de financiamiento a Colombia, sin especificar cuáles. Otros voceros de su Administración sugirieron la posibilidad de que se impongan más aranceles contra la economía del país sudamericano.

Confirmado.net – RT