López Obrador reaparece y confirma que está «jubilado» de la política

El expresidente de México afirmó en un video que «no hay que hacerle sombra» a la actual mandataria.

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, alejado de la vida pública desde que entregó el poder el 1 de octubre del año pasado, reapareció este domingo en un video para promocionar su libro ‘Grandeza’, en el que reivindica a los pueblos originarios de su país. Además, ratificó que está «jubilado» de la política y respaldó a su sucesora, Claudia Sheinbaum.

«No puedo presentarlo en las plazas públicas. Me gustaría mucho, ¿pero saben qué? Ya me retiré de la actividad política y la presidenta es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos», dijo desde su finca ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas. En ese sentido, evaluó que no es «insustituible» y que el «problema» es «actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono». Por eso, confirmó que su retiro «no es una simulación» y aseguró que «no hay que hacerle sombra a la presidenta”.

En su mensaje calificó a Sheinbaum como «la mejor presidenta del mundo«. «Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además [ella es] fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo», continuó López Obrador.

También aclaró cuáles son las tres razones por las que saldría de su retiro: «Si atentan contra la democracia, para defenderla a ella [a Sheinbaum]; si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero».

La «civilización negada»

Al hablar sobre el libro, el exmandatario, que gobernó entre 2018 y 2024, destacó el legado de los pueblos originarios de México, a los que llamó la «civilización negada», y criticó la historia oficial por «falsa y simulada». «Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo«, manifestó.

Además, sostuvo que quisiera que el libro fuese leído por «los españoles», ya que «verán cómo herraban, marcaban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos y otros horrores”.

El agradecimiento de Sheinbaum

La presidenta de México celebró la publicación del video de López Obrador y lo definió como «una noticia muy bonita». «Le enviamos un aplauso desde aquí, con todo cariño hasta Palenque», comentó a los periodistas en el estado de Morelos.

En cuanto a ‘Grandeza’, coincidió en que resalta la riqueza cultural de «las grandes civilizaciones que formaron» el país actual. «Habla de cómo no fue que llegaron los españoles a civilizar, como nos lo enseñaron en la escuela alguna vez», dijo y criticó la «invasión española» a la que se refirió como una «fiebre del oro» que llevó al exterminio y a la esclavitud de los pueblos originarios.

Sheinbaum, por último, agradeció el respaldo político que recibió de parte de López Obrador y sostuvo que no será necesario el retorno del expresidente a la vida pública porque su gestión está «muy fuerte». «Somos un movimiento de unidad», concluyó.

Confirmado.net – RT