Tecnologías digitales impulsan el desarrollo global de energía inteligente 

BEIJING, Las tecnologías digitales están transformando profundamente la industria de las energías, impulsando el sistema energético global hacia una mayor eficiencia, sostenibilidad e inteligencia, según afirman expertos en la Convención Mundial del Internet de las Cosas (WIOTC, por sus siglas en inglés) 2025, celebrada del 28 al 29 de noviembre en Beijing.

"Expertos en la WIOTC 2025 destacan cómo IA, macrodatos, blockchain e IoT transforman el sistema energético global hacia mayor eficiencia e inteligencia."Foto: Internet-Xinhua

La revolución digital en las energías se ha convertido en un motor fundamental para la modernización de la economía energética digital, señaló He Qiang, vicepresidente del comité ejecutivo de la WIOTC 2025, durante el foro sobre energía inteligente.

Indicó que los macrodatos aportan transparencia a las operaciones del sistema energético, mientras que la inteligencia artificial (IA) le proporciona capacidades cognitivas y de toma de decisiones.

Además, la tecnología de cadena de bloques crea una base confiable para las transacciones energéticas distribuidas. Todas estas tecnologías se interconectan a través del Internet de las Cosas, formando así un ecosistema digital integrado.

Es una transformación que se desarrolla a escala global. Wang Yongjie, director del Comité de Trabajo de Energía de la Asociación de Información de China, observó que la convergencia tecnológica está posibilitando la monitorización energética en zonas remotas, como lo demuestran los proyectos de las microrredes inteligentes en el Sudeste Asiático, que brindan energía renovable a la vez que favorecen las exportaciones de equipos chinos.

«El impulso hacia la transición ecológica ha llevado a más de 130 países a comprometerse con la neutralidad de carbono, mientras que la desaparición de las fronteras del mercado está acelerando la difusión de las soluciones energéticas digitales desde las economías desarrolladas a los mercados emergentes, que incluyen las regiones de la Franja y la Ruta», puntualizó Wang.

«En este proceso, la creciente alineación de China con la demanda mundial representa no solo exportación técnica, sino también una reestructuración significativa de la gobernanza energética global», añadió.

Un documento de la política china sobre el desarrollo energético de alta calidad impulsado por la IA, publicado en septiembre de 2025, ha fijado el objetivo de establecer un sistema integrado de innovación en materia de energía e IA para 2027, con el fin de lograr aplicaciones de esta tecnología que sean líderes en el mundo dentro del sector energético para 2030.

A medida que las políticas continúan avanzando, la IA encuentra aplicaciones cada vez más sustanciales en todo este sector.

Han Xiaoyan, presidenta de BOE Energy Technology CO., Ltd., explicó que la IA se utiliza actualmente para la previsión precisa de la generación y el consumo de energía, la distribución inteligente que permite optimizar la rentabilidad, el diagnóstico de los fallos en las plantas de energía renovable,y la mejora de la eficiencia operativa mediante sistemas de preguntas y respuestas basados ​​en modelos de gran tamaño.

«Estas aplicaciones prácticas demuestran la evolución de la IA, que ha pasado de ser un concepto teórico a una herramienta productiva en la industria energética», destacó.

A pesar de estos avances, aún quedan importantes desafíos. Wang señaló las persistentes barreras técnicas, las constantes preocupaciones sobre la seguridad de los datos, y los prolongados ciclos de inversión como problemas cruciales que enfrenta el sector.

A su vez, citó ejemplos como los sistemas obsoletos que no logran integrarse con los sensores modernos, los riesgos de fuga de datos en las transacciones energéticas transfronterizas, y las rentabilidades limitadas debidas a la falta de apoyo operativo localizado en algunos mercados.

En aras de abordar estos retos, Wang propuso la creación de plataformas tecnológicas abiertas para compartir soluciones de la IA y de los «gemelos digitales».

Este enfoque busca mejorar la coordinación entre estándares internacionales con el propósito de facilitar el reconocimiento técnico y fomentar un ecosistema de innovación que apoye la expansión global de las pequeñas y medianas empresas.

Con el tema «La nueva economía inteligente interconectada, la sociedad inteligente en la nueva era», la WIOTC 2025 reunió a funcionarios, expertos, académicos y representantes empresariales de más de 80 países, quienes discutieron el papel de Internet de las Cosas en el avance de una transformación digital común y sostenible de la economía mundial.

