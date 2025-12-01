Urgente!

December 1, 2025

¿Hasta cuándo es el CyberMonday? 

  • diciembre 1, 2025
  • 0
  • 186
  • 2 Min Read

Tradicionalmente era un evento de un solo día, pero en 2025 se transformará en una semana entera de promociones digitales.

El CyberMonday, uno de los eventos de compras en línea más esperados del año, se celebra el lunes posterior al Black Friday, y este año cayó el 1 de diciembre.

Foto: Pexels

La vigesimocuarta edición del Cyber Monday, organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), se extenderá por primera vez durante una semana completa. Tradicionalmente era un evento de un solo día, pero en 2025 se transformará en una semana entera de promociones digitales.

De esta manera, desde su creación en 2012, el Cyber Monday nunca había tenido una duración tan extensa. En esta ocasión se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre de 2025, con ofertas y descuentos especiales en múltiples categorías como tecnología, hogar, moda, viajes, electrodomésticos y más.

En el panorama internacional, muchas tiendas también prolongan sus descuentos por varios días adicionales.

Algunas marcas limitan sus descuentos exclusivamente al lunes, mientras que otras continúan lanzando nuevas promociones a lo largo de la semana.

Por eso, se recomienda a los usuarios que revisen las redes sociales o las páginas web de sus tiendas favoritas, y así saber exactamente hasta cuándo duran los descuentos. (I)

