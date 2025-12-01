Consulta y referéndum 2025 llega al cierre: Consejo Nacional Electoral prepara la proclamación oficial de los resultados 

Al cierre del plazo no llegaron reclamos en contra de los resultados numéricos. Se prevé proclamar el conteo definitivo de los comicios del 16 de noviembre.

El proceso electoral que impulsó el presidente de la República, Daniel Noboa, que no obtuvo el apoyo ciudadano, llegaría a su cierre definitivo este lunes.

AME9388. QUITO (ECUADOR), 15/11/2025.- Militares ecuatorianos custodian material electoral un día antes del referéndum en el colegio Benalcázar, en Quito (Ecuador). Más de 13,9 millones de ecuatorianos estuvieron convocados para el 16 de noviembre a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para votar en un proceso de referéndum y consulta popular de cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional con Estados Unidos como principal interesado. Foto: EFE / José Jácome. Foto: EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto conocer y resolver la noche de este 1 de diciembre los resultados definitivos de las elecciones de referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

Esto debido a que, hasta la medianoche de este sábado, 29 de noviembre, no se presentaron recursos administrativos ante el CNE en contra de los resultados numéricos preliminares que se aprobaron el miércoles anterior, de acuerdo con información extraoficial.

El Código de la Democracia da un plazo de tres días para que los sujetos políticos: representantes de organizaciones partidistas y sociales, presenten impugnaciones a lo proclamado por la autoridad electoral.

Con ello, los consejeros electorales cerrarían este proceso de democracia directa y seguirá la etapa postelectoral en la que se enfocan en la revisión de las cuentas de campaña de las 16 agrupaciones que hicieron propaganda por las opciones sí y no.

El primer mandatario, proponente de esta iniciativa, puso en debate cuatro preguntas de reforma constitucional a la población: permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, eliminar la asignación de recursos públicos a los partidos y movimientos políticos, reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional y una propuesta para instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, esta última fue una pregunta de consulta popular.

En ninguna tuvo el apoyo ciudadano para ejecutarlas.

Con respecto a la pregunta A, que proponía reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, por el sí se pronunciaron 4′136.617 personas (39,18 %); y por el no, 6′422.640 (60,82 %).

Por la pregunta B, que planteó la eliminación de la asignación pública para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, el sí tuvo 4′392.748 (41,7 %); y el no, 6′142.188 (58,3 %).

Por la iniciativa del casillero C, que proponía reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional, el sí alcanzó 4′875.201 votos (46,29 %); y el no, 5′657.133 (53,71 %).

En el casillero D, que impulsó instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, el sí tuvo 3′924.787 votos, un 38,2 %. Por el no se pronunciaron 6′350.431 personas, es decir, el 61,8 %, según el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) del Consejo.

En tanto, el Consejo Nacional Electoral continuará con la organización de las elecciones de vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar en el cantón Pastaza (Pastaza). (I)

