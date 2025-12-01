Kremlin: Putin recibe el martes a Witkoff, enviado de EE.UU. 

Steve Witkoff, emisario de Donald Trump, será recibido el martes por la tarde por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, para seguir hablando del plan para poner fin al conflicto de Ucrania, confirmar el Kremlin.

«El encuentro con Witkoff está previsto mañana» martes, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria a los medios. Peskov precisó que el encuentro se producirá por la tarde.

A la espera de otro encuentro entre Putin y Witkoff (en foto de archivo de agosto), el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se entrevista en París con su par francés Emmanuel Macron.Imagen: Kristina Kormilitsyna/AP Photo/picture allianc

El domingo, Witkoff, el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio , y el año de Donald Trump , Jared Kushner , recibieron en Florida a una delegación ucraniana . Ambas partes calificaron de «productivas» las conversaciones. El presidente estadounidense dijo luego que ve «buenas posibilidades» de un acuerdo entre Rusia y Ucrania .

Washington ha promovido un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años, y busca ahora concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev. Witkoff ya se reunió con Putin en Moscú en agosto.

A la espera del encuentro entre Putin y Witkoff, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , se entrevista este lunes en París con su par francés Emmanuel Macron , para hablar de «las condiciones de una paz justa y duradera», según adelantó el Elíseo.

Confirmado.net – DW